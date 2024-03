Mettre à jour votre smartphone Samsung Galaxy va enfin être moins contraignant

La mise à jour des smartphones Samsung va enfin devenir plus pratique, le géant coréen ayant adopté une fonction pratique d'Android vieille de plusieurs années.

Pourquoi Samsung a-t-il attendu aussi longtemps ? On aura sans doute jamais de vraie réponse à cette question, mais on peut au moins se réjouir de voir les smartphones Galaxy adopter une vieille fonctionnalité d’Android qui permet d’installer plus fluidement les mises à jour du système.

Le site spécialisé SamMobile explique en effet que le Galaxy A55 récemment annoncé adopte la fonction Seamless Update introduite à l’époque d’Android 7 Nougat. Celle-ci permet d’installer des mises à jour sans bloquer l’utilisation du téléphone.

Pour aller plus loin

Prise en main des Samsung Galaxy A55 et A35 : vers le premium et au-delà ?

En effet, lorsqu’une personne accepte une mise à jour de l’interface One UI, elle ne peut plus utiliser son smartphone Samsung pendant un certain temps, le temps que l’installation se fasse. Avec Seamless Update, cet aléa disparait.

Une histoire de partitions

Comment ça marche ? Le système est divisé en deux partitions et le smartphone n’en utilise qu’une à la fois. Et si c’est la partition A qui est active, la mise à jour va s’installer sur la partition B sans bloquer le téléphone.

Une fois l’installation terminée, vous pouvez alors décider de redémarrer l’appareil quand bon vous semble et le smartphone se relancera alors sur la partition B, à jour. Le système alterne les deux partitions de la sorte à chaque mise à niveau.

SamMobile partage au passage une capture d’écran montrant le Seamless Update sur le Galaxy A55.

On peut y voir le changelog de la mise à jour et une barre de chargement en progression, en bas. Le smartphone n’est pas bloqué pendant ce processus et l’utilisateur peut vaquer à ses occupations tranquillement.

Tout porte à croire que d’autres smartphones Samsung adopteront aussi ce système de mise à jour à l’avenir.