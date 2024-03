De plus en plus premium

Prise en main des Samsung Galaxy A55 et A35 : vers le premium et au-delà ?

Chez Samsung, la gamme Galaxy A est aussi iconique que les Galaxy S. C’est le cœur de gamme du constructeur coréen, marqué par des innovations nécessaires, mais ajustées, pleines de consensus pour ne pas alourdir la facture qui doit demeurer mesurée. Un segment stratégique pour Samsung qui a enregistré ses meilleures ventes sur les Galaxy A14 en 2023.

Aussi, Samsung vient-il améliorer les entrailles et le design de ses Galaxy A35 et A55, que l’on vous a déjà présentés, sans bousculer non plus l’ensemble afin de conserver le fragile équilibre entre design sexy, performances solides et prix contenu.

Galaxy A55 : un peu plus près du premium

Le Galaxy A55 5G reprend le design du Galaxy A54, mais en y ajoutant une pointe de modernité. On apprécie ainsi son petit débord qui vient mettre en valeur les boutons de la tranche droite du smartphone. Si l’on pouvait craindre que cela nuise à la prise en main, il n’en est rien. De plus, si les coques officielles ne nous ont pas présentées, gageons que Samsung aura eu la bonne idée de les laisser entourer cette bosse afin de récupérer un design longiligne.

Sur la face avant, on découvre le nouvel écran de 6,6 pouces. Super Amoled, il affiche en Full HD+ à 120 Hz. Pas de rafraîchissement variable, en revanche, ça reste la chasse gardée des Galaxy S.

En élargissant sa dalle, Samsung n’a pas augmenté l’occupation de l’écran, mais plus les mensurations de son smartphone. On parle cependant d’à peine 2 mm en largeur et 1 mm en hauteur. L’épaisseur reste quant à elle identique à 8,2 mm.

En main, le Galaxy A55 inspire la solidité grâce à son pourtour en aluminium. Oui, Samsung a abandonné le plastique de l’A54. Si l’on conjugue ce métal au dos en verre, on commence à sévèrement taquiner le haut de gamme au niveau des finitions.

En parlant du verre qui couvre le dos de l’A55, précisons qu’il n’est toujours pas oléophobe. Les traces de doigts s’y invitent copieusement. Sur les quatre coloris disponibles – Bleu, Bleu nuit, Lilas, Lime — cette observation n’est réellement visible que sur la finition Bleu nuit.

Le Galaxy A55 5G étrenne également un nouveau processeur, l’Exynos 1480. Tout comme ses capteurs photo, nous n’avons pas pu l’éprouver lors de cette première prise en main. Nous attendrons notre test pour vérifier si son GPU est vraiment 14 % plus performant que celui du Galaxy A54, comme l’avance Samsung. Cela ne serait pas un mal, tant l’A54 pouvait s’essouffler sur Genshin Impact.

Galaxy A35 : une évolution en douceur

De son côté, le Galaxy A35 récupère le processeur du Galaxy A54, l’Exynos 1380. On peut donc préfigurer de ses performances en se reportant à notre test de ce dernier.

Samsung fait aussi évoluer son design par petites touches. On retrouve le « bump » de l’A55 qui rehausse les deux boutons de sa tranche droite. Même constat ici, la prise en main est efficace et les bords arrondis stabilisent confortablement le smartphone dans le creux de la main.

L’autre innovation de cet A35, c’est l’ajout d’un dos en verre, en lieu et place du dos en plastique de l’A34. On y gagne un aspect plus premium, mais aussi une accroche moins efficace, la faute à la texture glissante du verre. Le cerclage est la seule partie plastique à subsister sur l’A35.

À ce propos, notons que lors de notre prise en main, un modèle a chuté légèrement sur une table et le bord inférieur droit a été copieusement enfoncé. On peut le voir de deux manières : l’A35 est fragile ou plutôt l’A35 absorbe les chocs et ne casse pas. On penche pour la seconde option.

Prix et disponibilité

Les Galaxy A35 et A55 sont disponibles depuis le 11 mars 2024. Actuellement en précommande, ils devraient être livrés dans les prochains jours, sans plus de précision de la part de Samsung.

Concernant les tarifs, ils ne bougent pas par rapport à la génération précédente et baissent même de 20 € sur l’A35 en version 8 Go+256 Go comparativement au Galaxy A34. Une excellente nouvelle.

Voici les tarifs communiqués par Samsung pour le marché français :

Galaxy A35 (6 Go,128 Go) à 399 €

Galaxy A35 (8 Go,256 Go) à 449 €

Galaxy A55 (8 Go, 128 Go) à 499 €

Galaxy A55 (8 Go, 128 Go) à 549 €

Enfin, Samsung met en avant une offre de précommande. Pour tout achat d’un Galaxy A35 ou Galaxy A55 entre le 11 mars et le 16 avril 2024, une paire de Galaxy Buds FE est offerte.



