Galaxy A55 et A35 : Samsung aide ses futurs best-sellers avec une belle offre de lancement

Le Samsung Galaxy A35 et le Samsung Galaxy A55 viennent tout juste d'être officialisés par le géant coréen et les deux nouveaux smartphones sont d'ores et déjà disponibles en précommande. Feront-ils mieux que les Galaxy A34 et A54 ?

Après avoir présenté en début d’année sa gamme de smartphones premium avec les Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra, Samsung enchaine aujourd’hui avec sa nouvelle gamme de smartphones milieu de gamme pour 2024. Les deux nouveaux représentants sont les Galaxy A35 et les Galaxy A55. L’un comme l’autre apporte de belles améliorations par rapport à leurs prédécesseurs, notamment avec un soin apporté sur le design pour se rapprocher de l’élégance et de la solidité du segment haut de gamme. Devinez quoi ? Les précommandes sont d’ores et déjà lancées !

Où précommander le Samsung Galaxy A55 ?

Le Samsung Galaxy A55 5G est disponible à 499 euros pour la version 128 Go et à 549 euros pour le modèle 256 Go. Notez que ce sont les mêmes prix qu’au lancement de son prédécesseur, le Galaxy A54. Les précommandes courent jusqu’au 16 avril prochain, et pendant ce laps de temps, il est possible d’obtenir un bonus reprise de 50 euros ainsi que des écouteurs sans fil offerts, des Galaxy Buds FE d’une valeur de 99 euros.

Où précommander le Samsung Galaxy A35 ?

En ce qui concerne le Samsung Galaxy A35, il est disponible à 399 euros en 128 Go et à 449 euros en 256 Go, ce qui est, pour cette version avec le plus de stockage, tout de même 20 euros de moins par rapport à son prédécesseur, le Galaxy A34. De même que pour l’offre de lancement du Galaxy A55, il y a 50 euros de bonus reprise et des Samsung Galaxy Buds FE offerts au programme.

Les similarités des Galaxy A35 et A55

Quand on pose le Samsung Galaxy A35 et le Samsung Galaxy A55 l’un à côté de l’autre, il peut être très difficile de les différencier. En effet, les deux proposent un format parfaitement similaire en embarquant chacun un écran AMOLED de 6,6 pouces, avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz, sans oublier la protection Gorilla Glass Victus+. Ils sont d’ailleurs tous deux certifiées IP 67, ce qui est plutôt rare sur cette gamme de prix. La seule différence visuelle, c’est le contour métallique du A55, quand le A35 conserve un boîtier en plastique, mais les deux ont une belle couche en verre à l’arrière qui attrape facilement les traces de doigts.

Pour continuer avec les similarités, on peut noter qu’ils intègrent l’un comme l’autre une grosse batterie de 5 000 mAh, avec un système de charge rapide classique de 25 W, et évidemment le chargeur n’est pas inclus dans la boîte. En ce qui concerne les mises à jour, Samsung promet que ces deux téléphones tournant nativement sous Android 14 iront jusqu’à Android 18, avec cinq ans de correctifs de sécurité.

Quelles sont leurs différences ?

Ne vous inquiétez pas, le Samsung Galaxy A55 justifie évidemment ses 100 euros supplémentaires autrement que par des bordures en métal. Déjà, au niveau des performances, le plus cher des nouveaux smartphones abordables de Samsung embarque l’Exynos 1480, une puce plus moderne, estimée par la marque avec 14 % de puissance en plus sur la partie GPU, ce qui devrait peut-être permettre à Genshin Impact de se lancer dans de meilleures conditions que sur le A54. Du côté du A35, on retrouve cette fois-ci un Exynos 1380, une puce jugée 28,6 % plus puissante que la MediaTek Dimensity 1080 qui équipait le A34. Dans le deux cas, on a du boost de performances, donc c’est vraiment cool à ce niveau-là, après, il faudra attendre nos tests pour en être sûr.

Pour la partie photo, le Samsung Galaxy A55 semble proposer une bonne polyvalence avec son triple capteur 50 + 12 + 5 mégapixels, sans oublier la caméra selfie de 32 mégapixels. Samsung a d’ailleurs intégré de l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité globale, surtout en basse lumière. Le Galaxy A35 est évidemment un peu moins bien lotie, avec une triple capteur 50 + 8 + 5 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels.

Afin de comparer ces nouvelles références du catalogue de Samsung avec les autres déjà disponibles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.