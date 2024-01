Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra : bonus de précommande, prix… tout savoir sur les offres de Samsung

Comme chaque début d'année, Samsung prend la parole assez rapidement pour lever le voile sur ses nouveaux fleurons. En 2024, nous avons alors droit aux Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus et Samsung Galaxy S24 Ultra, trois smartphones haut de gamme dont les précommandes débutent dès maintenant.

Les nouveaux Samsung Galaxy de la gamme S sont là ! Comme d’habitude, ils sont trois : il y a le S24, le S24 Plus et le S24 Ultra. Ils sont tous premium, mais chacun est différent pour combler les besoins spécifiques de son utilisateur. Les différences se font évidemment plus ressentir avec le dernier modèle, mais l’écart se creuse encore plus cette année avec les deux versions moins chères… Laquelle allez-vous choisir ?

Quelle date de sortie pour les Galaxy S24 ?

Les Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus et Samsung Galaxy S24 Ultra sortiront le 31 janvier prochain, mais les précommandes débutent dès le mercredi 17 janvier 2024 à 19h. Pendant cette période, on retrouve l’opération « 2 fois plus de stockage pour le même prix » chez la majorité des e-commerçants, sans oublier un bonus de reprise de 50 euros pour les S24 et S24 Plus, et 100 euros pour le S24 Ultra.

Où précommander le Samsung Galaxy S24 Ultra ?

Les prix de base pour le Samsung Galaxy S24 Ultra sont : 1 469 euros pour le modèle 256 Go, 1 589 euros pour le modèle 512 Go et 1 829 euros pour le modèle 1 To. Avec l’opération deux fois plus de stockage et le bonus de reprise, les modèles 256 et 512 Go peuvent être alors obtenus pour 1 369 euros et le modèle 1 To pour 1 489 euros. De plus, la Fnac et Darty offrent 50 euros à leurs adhérents.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S24 Ultra au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Où précommander le Samsung Galaxy S24 Plus ?

En ce qui concerne le Samsung Galaxy S24 Plus, les prix sont de 1 169 euros pour la version 256 Go et 1 289 euros pour la version 512 Go. Avec l’opération deux fois plus de stockage et le bonus de reprise, les deux modèles peuvent être obtenus à 1 119 euros, sans oublier le cashback cumulables pour les adhérents chez la Fnac et Darty.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S24 Plus au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Où précommander le Samsung Galaxy S24 ?

Pour finir par le Samsung Galaxy S24 : 899 euros pour 128 Go et 969 euros pour 256 Go. Avec l’opération deux fois plus de stockage et le bonus de reprise, les deux modèles peuvent être obtenus à 849 euros. Les adhérents Fnac et Darty peuvent également cumuler 50 euros supplémentaires sur leur compte.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S24 au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Samsung Galaxy S24 et S24 Plus à la sauce Exynos

Ce n’est évidemment pas une surprise si je vous dis que les Samsung Galaxy S24 et S24 Plus partagent énormément de points communs. Le design est exactement le même dans les deux cas, sauf que l’un intègre un écran de 6,2 pouces avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels, et l’autre de 6,7 pouces avec une définition de 3 120 x 1 440 pixels. Pour le reste, on retrouve la même technologie d’écran, Infinity-O Dynamic Amoled 2X, le même taux de rafraichissement, 120 Hz, et la même luminosité maximale, à savoir 2600 cd/m².

C’est également identique au niveau de l’appareil photo, avec chacun un triple capteur 50 + 12 + 10 mégapixels. Mais, ce qui surprend plus, c’est le demi-tour opéré par la marque sud-coréenne pour revenir à de l’Exynos sur ses deux versions du téléphone premium. En effet, les S24 et S24 Plus embarquent l’Exynos 2400, un nouveau processeur maison alors que Samsung avait pourtant fait le judicieux choix de doter tous ses S23 du Snapdragon 8 Gen 2 en 2023. Les performances promettent tout de même d’être au rendez-vous et le S24 Plus s’offre même un système de refroidissement pour mieux supporter les jeux 3D ou autres applications gourmandes en ressources, ainsi que 4 Go de RAM en plus que le S24. Quant à l’autonomie, c’est 4 000 mAh pour la batterie du Galaxy S24 et 4 900 mAh pour celle du S24 Plus.

Samsung Galaxy S24 Ultra du côté de Qualcomm

Le Samsung Galaxy S24 Ultra représente ce qui se fait de mieux chez la marque sud-coréenne, d’autant plus qu’elle a fait le bon choix du Snapdragon 8 Gen 3 pour ce smartphone premium. Le nouveau processeur de Qualcomm est gravé en 4 nm et promet des performances très élevées. Le tout est accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5X et de 256 Go à 1 To de stockage (non extensible). À voir après les benchmarks, mais l’écart devrait être assez notable avec l’Exynos 2400… L’écran est d’ailleurs plus grand que ses petits frères avec ses 6,8 pouces, bien qu’identiques sur le plan de la fiche technique, et la batterie est également plus importante avec 5 000 mAh.

Ce qui fait son petit effet sur le S24 Ultra, ce sont ses bordures assez plates et recouvertes de titane, à la façon de l’iPhone 15 Pro. Une touche de design qui semble être très appréciée sur le milieu de l’ultra haut de gamme, qui est plus lourde que l’aluminium, mais qui amène pourtant un poids identique au S23 Ultra, à 1 g près. Le stylet est toujours de la partie et s’agrémente de la fonctionnalité « Circle to Search », mais la grosse nouveauté, c’est surtout l’IA. Elle s’implémente beaucoup sur la photo, où le quadruple capteur 200 + 12 + 10 + 50 mégapixels du S24 Ultra pourra fournir des clichés de grande qualité, avec de nombreuses fonctionnalités à la clé, comme les modes Nuit, Pro, Portrait, Ralenti ou Hyperlapse, mais l’intelligence artificielle veut surtout rendre l’expérience utilisateur plus agréable. De base sous Android 14 avec la dernière version de One UI et grâce à l’IA, le smartphone de Samsung pourra proposer du ray tracing, de la traduction vocale instantanée, des résumés d’une page web ou encore des suggestions de retouches photos.

Pour ses trois smartphones, Samsung promet d’ailleurs 7 ans de mises à jour (majeures + patchs de sécurités).

Quels autres smartphones Samsung ?

Afin de découvrir les autres références recommandables dans le catalogue du géant sud-coréen, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung à acheter en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.