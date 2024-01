Samsung Galaxy S24 et S24 Plus officialisés : nouvel an, nouveau fleuron, nouveau design

Samsung a dévoilé les deux premiers fleurons de sa nouvelle gamme de smartphones. Voici les Galaxy S24 et S24 Plus.

C’est fait ! Après plusieurs mois de rumeurs, Samsung a levé le voile sur son nouveau fleuron le Galaxy S24. Comme les années précédentes, ils sont au nombre de trois : le Galaxy S24 et S24 Plus d’une part, et le Galaxy S24 Ultra d’autre part avec une proposition assez différente. Dans cet article, nous allons nous attarder sur la présentation des deux premiers.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Samsung Galaxy S24 : un nouveau fleuron compact ?

Le Samsung Galaxy S24 est le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung. Avec son écran de 6,2 pouces Infinity-O Dynamic Amoled 2X (2340 x 1080 pixels à 1 – 120 Hz adaptatif), c’est aussi le plus compact de sa gamme. Cet écran sera plus lumineux et promet d’atteindre 2600 cd/m² en pic. Il mesure 147 x 70,6 x 7,6 mm pour 167 grammes. Le smartphone évolue aussi en termes de design avec l’adoption de tranches droites, semblable à ce que propose Apple avec l’iPhone. L’écran est, lui aussi, complètement plat. Il sera proposé en de nombreux coloris : noir, argent, indigo, crème, bleu, vert et orange. Ces trois derniers sont exclusifs au Samsung Store.

Source : Samsung Source : Samsung Source : Samsung

C’est bien ce qu’il y a sous le capot qui risque de faire parler. Fini la puce Snapdragon, revoici l’Exynos de Samsung. La firme intègre une puce Samsung Exynos 2400 dans le Galaxy S24 épaulée par 8 Go de RAM LPDDR5X et 128 à 256 Go de stockage. Résultat : le smartphone fait l’impasse sur le nouveau Wi-Fi 7 pour se contenter d’un (excellent) Wi-Fi 6E. La batterie de 4000 mAh peut être rechargé à 25W par l’USB-C en filaire, ou 10 W en sans-fil.

Au dos du téléphone, Samsung a placé trois appareils photo :

grand angle équivalent 23 mm, 50 Mpx, f/1,8 ;

ultra grand angle équivalent 13 mm 12 Mpx, f/2,2 ;

téléobjectif équivalent 69 mm, 10 Mpx, f/2,4.

Le Samsung Galaxy S24 tourne sous Android 14 avec OneUI 6.1 et le constructeur promet 7 ans de mise à jour du système, ainsi que les mises à jour de sécurité.

La sortie est prévue le 31 janvier, mais les précommandes ouvrent dès aujourd’hui. Il est commercialisé à partir de 899 euros pour la version 128 Go et 969 euros pour la version 256 Go. Samsung lance aussi une offre de reprise avec un bonus de 50 euros à l’achat du smartphone.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S24 au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Samsung Galaxy S24 Plus : en mettre plein les yeux

Le Samsung Galaxy S24 Plus est une déclinaison grand format du Galaxy S24. Il propose un écran de 6,7 pouces avec une définition QHD+ de 3120 x 1440 pixels. L’écran Dynamic Amoled 2X protégé par du Gorilla Glass Victus 2 promet une luminosité montant à 2600 cd/². Le taux de rafraîchissement dynamique peut varier de 1 à 120 Hz. Il partage le même design rectangulaire que le Galaxy S24 avec des dimensions naturellement rehaussées : 158,5 x 75,9 x 7,7 mm pour 196 grammes.

Source : Samsung Source : Samsung Source : Samsung

Le smartphone intègre une puce Samsung Exynos 2400 avec 12 Go de RAM LPDDR5 et un système de refroidissement plus costaud. Samsung parle d’une chambre à vapeur 1,6x plus grande ce qui devrait permettre de mieux tenir la charge pendant des sessions de jeu, sur Fortnite par exemple.

Voici la configuration des trois appareils photo au dos du Galaxy S24 Plus :

grand angle équivalent 23 mm, 50 Mpx, f/1,8 ;

ultra grand angle équivalent 13 mm 12 Mpx, f/2,2 ;

téléobjectif équivalent 69 mm, 10 Mpx, f/2,4.

Le Galaxy S24 Plus tourne sous Android 14 avec l’interface OneUI 6.1. Le fabricant promet un suivi de 7 ans des mises à jour de sécurité et des mises à jour majeures du système.

Le Galaxy S24 Plus est commercialisé à partir de 1169 euros pour la version 256 Go et 1289 euros pour la version 512 Go. Pour toute commande du 17 au 30 janvier, Samsung propose de doubler le stockage interne du smartphone.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S24 Plus au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment