Galaxy Flip 7, Projet Moohan, Watch 8… On connaît le calendrier de Samsung jusqu’à la fin de l’année.

Dans l’industrie technologique, il n’est pas toujours aisé de garder un secret. Samsung le montre avec brio cette semaine, envoyant toutes ses prochaines dates d’annonces dévoilées en quelques jours.

Si vous êtes un fan de Samsung, les prochains mois risquent de vous ravir. En effet, le calendrier d’annonces du constructeur sud-coréen semble être déjà bien plein si l’on en croit les dernières rumeurs et autres indiscrétions de l’industrie.

D’après des informations relayées par SamMobile et celles partagées par le célèbre journaliste Evan Blass, la commercialisation du casque à réalité mixte de Samsung ainsi que celle des Z Flip 7 et Z Fold 7 ne devraient plus être très loin.

Flip, Fold et Watch en juillet

Place d’abord aux mobiles pliables de Samsung qui devraient donc être annoncés le 9 juillet prochain lors d’un « Unpacked » estival. L’évènement devrait commencer à 16 h heure française si l’on en croit les informations d’Evan Blass, qui est généralement solide sur ses prédictions. Pas de grosses surprises ici, Samsung avait déjà annoncé le Fold 6 et Flip 6 à la même période l’année dernière.

Cette année, on devrait avoir le droit à une nouvelle fournée de téléphones pliables avec les Fold 7 et les Flip 7 qui seraient toujours plus fins et plus légers (au grand dam parfois de la capacité des batteries). Mais l’évènement du mois prochain devrait aussi être l’occasion de dévoiler la Galaxy Watch 8 pour les plus sportifs et peut-être même une nouvelle paire d’écouteurs sans fil.

Cerise sur le gâteau, si les rumeurs ne se sont pas trompés, juillet devrait aussi être le moment où l’on ferait la connaissance du Galaxy Z Flip 7 FE, le premier smartphone pliable ouvertement pensé comme « bon marché », quoi que ça veuille dire sur un secteur où les produits atteignent désormais régulièrement des prix dépassant les 1000 €.

Le casque Moohan en septembre/octobre

Quelques mois plus tard, cela devrait être au tour du casque de réalité mixte, encore connu sous le nom de « projet Moohan », de débarquer officiellement sur les étals des différents magasins. La conférence d’annonce devrait avoir lieu le 29 septembre 2025 en Corée du Sud pour une sortie du produit en lui-même à partir du 13 octobre suivant.

Le casque risque de rester une exclusivité sud-coréenne pendant quelques semaines, mais la disponibilité mondiale devrait arriver quelque temps après, histoire de se donner un peu de temps pour jauger de l’intérêt du public pour le produit. Samsung joue effectivement gros sur ce lancement et espère bien faire mieux qu’Apple avec son Vision Pro.