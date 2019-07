Le Galaxy Note 10 sera bientôt officialisé. Dans sa communication autour de l’appareil, Samsung s’attaque directement à vos ordinateurs fixes et portables, ambitionnant de les remplacer pour votre productivité.

Rares ont été les années où Samsung avait autant de choses en préparation. Le lieu commun veut que l’on attende ses Note, mais nombreux sont également ceux à attendre la sortie finale du Galaxy Fold.

Ce dernier s’est tellement fait attendre que nous passons déjà aux nouveaux Galaxy Note 10, qui ont énormément fuité. Désormais, la marque communique petit à petit sur ses fonctionnalités avant le 7 août en France, date de présentation officielle des appareils.

Sur son compte indonésien, la marque coréenne a lancé un nouveau teaser en vidéo. Celui-ci est visible directement sur Twitter, et montre une suite de tâches productives que le Samsung Galaxy Note 10 compte bien faciliter.

