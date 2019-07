Le Samsung Galaxy Note 10 a officiellement droit à une date d’annonce. Son trou dans l’écran et son stylet S Pen apparaissent d’ailleurs dans les images dévoilées par la marque.

Cet été, le Samsung Galaxy Note 10 est particulièrement attendu et on a déjà pu mettre la main sur de nombreuses informations. Outre le fait que le patron de l’entreprise a déjà confirmé le nom du smartphone, on a déjà apercevoir l’appareil dans des photos à la dérobée. L’occasion d’observer son trou dans l’écran, au centre, comme le montraient déjà de précédents rendus.

Nous nous attendions déjà à une présentation au début du mois prochain, mais la marque sud-coréenne vient de le confirmer dans un communiqué : le Samsung Galaxy Note 10 sera présenté le 7 août 2019, sans doute aux côtés du Galaxy Note 10+ — ou Note 10 Pro.

Le constructeur fait bien semblant de préserver un semblant de mystère en ne citant jamais le nom du terminal, mais le stylet S Pen mis en avant dans les images ne laisse aucune place au doute.

L’événement aura lieu à New York, aux États-Unis. Il sera possible de suivre l’annonce en direct via une vidéo en streaming.

Trou dans l’écran

On retiendra également que Samsung confirme le trou dans l’écran du Galaxy Note 10. Dans les images, on peut en effet voir les contours de l’objectif photo avant être tracé par le stylet S Pen.

Aux dernières nouvelles, ce poinçon devrait être centré sur le front du smartphone, contrairement aux derniers Galaxy S10 où il est décalé dans un angle. Pour le Note 10, l’une des grandes questions en suspens concerne la prise jack 3,5 mm : sera-t-elle oui ou non préservée ?