C’était logique, attendu, prévisible ou tout autre synonyme. En tout cas la chose est désormais confirmée par Samsung : le Galaxy Note 10 existera bel et bien et sera lancé sous le nom de… Galaxy Note 10.

Il y a des smartphones dont on ne connaît pas le nom jusqu’à quelques heures avant la présentation. C’était le cas par exemple du Galaxy Fold ou de l’iPhone XR. Et puis il y a ceux dont on sait tout à l’avance et qui ne font aucun mystère, notamment parce qu’il s’agit de la dixième itération d’une même gamme. C’est le cas du Galaxy Note 10.

On peut enfin l’écrire, oui, le Galaxy Note 10. Comme le signale le site Tech Radar, DJ Koh, patron de la branche mobile du constructeur coréen, a en effet confirmé le nom de son prochain smartphone haut de gamme : « Pour notre Note 10, ça sera une autre phase pour Bixby ». Par ailleurs, le site britannique affirme avoir vu la veille une image officielle de Samsung indiquant également le nom du smartphone.

Une officialisation attendue dans le courant du mois d’août

Non pas que le doute autour du nom du Galaxy Note 10 persistait, surtout après l’annonce des Galaxy S10 en début d’année, mais c’est la première fois que Samsung confirme le nom de l’appareil.

Quant aux caractéristiques du smartphone, le Galaxy Note 10 devrait être disponible en deux versions : un modèle classique et un modèle « Pro ». Les deux modèles devraient proposer un écran percé comme le S10, mais avec un poinçon cette fois au milieu de l’écran, et non pas à droite. Ils profiteraient de trois ou quatre appareils photo au dos selon les versions et bénéficieraient d’une recharge rapide. On devrait en savoir plus lors de leur annonce officielle, attendue en août prochain.