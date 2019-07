C’est dans un mois que Samsung présentera officiellement son nouveau smartphone haut de gamme, le Galaxy Note 10. Mais avant même sa présentation officielle, le smartphone fait l’objet de nouvelles images de rendu utilisées par un fabricant de coques.

On connaît le cycle habituel des annonces de smartphones, surtout pour les plus populaires. Avant même leur présentation officielle, les appareils subissent de nombreuses fuites, qu’elles viennent de données de certification, de données de rendus 3D ou d’accessoiristes. Pour le Galaxy note 10, c’est ce dernier cas qui nous intéresse.

En effet, sur Twitter le leaker Sudhanshu Ambhore a publié plusieurs images de ce qui semble être le Samsung Galaxy Note 10 dans une coque en silicone transparente. Si l’on avait déjà pu voir le smartphone de Samsung dans de précédents rendus, ces images sont intéressantes puisqu’elles permettent de le découvrir sous tous les angles. Surtout, si l’on peut distinguer une ouverture de la coque pour le stylet ou pour la prise USB-C sur la tranche inférieure, il manque bel et bien une prise casque 3,5 mm.

En effet, il semblerait bel et bien que Samsung ait décidé de ne pas proposer de prise casque pour son Galaxy Note 10. Une première pour un smartphone de la gamme Note, et même pour tout appareil haut de gamme du constructeur. Malgré les rumeurs en début d’année, le Galaxy S10 intègre bel et bien une prise jack et le Galaxy Note 10 pourrait ainsi être le premier smartphone premium du constructeur coréen à s’en passer. Rappelons notamment que le Galaxy A80, proposé à 659 euros en est quant à lui dépourvu, tout comme le Galaxy Fold.

Outre la prise jack, on notera que ces rendus reprennent la plupart des informations qui circulaient déjà à propos du Galaxy Note 10 avec un poinçon dans l’écran, cette fois centré. Un triple appareil photo au dos, des boutons de volume et de mise en veille sur la tranche gauche — sans bouton Bixby — et un lecteur d’empreintes digitales dans l’écran.

On en saura plus sur le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10 Pro lors de leur présentation. Celle-ci aura lieu le 7 août prochain, dans quasiment un mois.