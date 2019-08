Les prix européens des Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+ viennent de fuiter. Si ces tarifs sont avérés, le constructeur coréen pourrait bien avoir décidé de baisser ses prix pour se positionner sous la barre des 1000 euros.

La présentation des Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+ aura lieu dans quelques jours et, comme toujours, les secrets entourant les deux smartphones ne sont pas très bien gardés, faisant que l’on connait déjà un grand nombre d’informations à leur sujet.

En juillet, le site allemand WinFuture dévoilait les prix en euros des Galaxy Note 10 et Note 10+, évoquant un prix démarrant à 999 euros. Le leaker Ishan Agarwal, connu pour sa fiabilité, a tenu à préciser ce montant en donnant des tarifs en fonction des variantes.

It has already been leaked but confirming from my side as well. The Samsung Galaxy Note10 will start from €949 for 256GB Variant. Galaxy Note10+ will cost €1099 for 256GB and €1199 for 512GB. The Price will slightly differ b/w Euro countries.Will tell about more variants soon! pic.twitter.com/VyNjAj1YE3

