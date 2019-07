Alors que la présentation officielle du Samsung Galaxy Note 10 est attendue pour le 7 août, les prix de lancement du smartphone en euros ont été révélés par le site allemand WinFuture. L’occasion également de découvrir les configurations proposées par le constructeur coréen.

C’est le 7 août prochain, dans un petit peu moins d’un mois, que Samsung officialisera son prochain smartphone de la gamme Note, le Samsung Galaxy Note 10. Depuis quelques semaines, le design et les caractéristiques du smartphone n’ont eu de cesse d’apparaître sur le Web. Néanmoins, il restait encore un inconnu de taille : son prix.

Cette inconnue semble finalement se dévoiler avec la publication ce vendredi des différents tarifs et configurations proposés pour le Samsung Galaxy Note 10. Le site WinFuture a en effet obtenu ces montants grâce aux informations de « revendeurs ». D’après les données récoltées par le site allemand, le prix d’appel du Samsung Galaxy Note 10 serait ainsi de 999 euros « dans la plupart des pays européens ». Il y a donc fort à parier que la France soit concernée. Ce tarif concernerait la version avec le moins de stockage, c’est-à-dire 256 Go. En effet, Samsung ne proposerait pas cette fois de modèle 64 ou 128 Go.

Un prix attendu à 1 149 euros pour le Galaxy Note 10+

Le Samsung Galaxy Note 10+ serait quant à lui disponible au prix d’appel de 1 149 euros, toujours avec cette configuration de 256 Go de stockage. Pour rappel, la version « Plus » serait dotée d’un écran de 6,7 pouces — contre 6,3 pour le Galaxy Note 10 classique — et de quatre appareils photo au dos — contre trois pour le Note 10.

Pour rappel, le Galaxy S10 avait été lancé en France à un prix légèrement inférieur, à 909 euros, mais avec un stockage de 128 Go. Pour le Galaxy Note 9, il fallait dépenser 1 009 euros pour le modèle 128 Go. Avec le Galaxy Note 10, Samsung compterait donc proposer un prix toujours dans la même veine, mais avec une version « Plus » plus haut de gamme encore. WinFuture n’indique pas quelles seront les autres configurations proposées, et à quels tarifs.