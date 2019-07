On a déjà vu beaucoup d’images du Samsung Galaxy Note 10 depuis plusieurs mois. Néanmoins, la plupart d’entre elles étaient issues de rendus 3D et non pas de véritables clichés de l’appareil. Finalement, ce sont des photos mises en ligne par la commission américaine des communications qui permettent cette fois de découvrir le smartphone.

Dans quelques semaines, au début du mois d’août, Samsung présentera officiellement son nouveau smartphone haut de gamme, le Samsung Galaxy Note 10. Une présentation qui ne devrait plus grand-chose avoir de surprenant compte tenu des nombreuses fuites à propos de l’appareil ces dernières semaines.

Outre ses caractéristiques, de nombreux visuels des Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+ ont déjà fuité ces dernières semaines, d’abord avec des rendus CAD, puis avec des rendus presse cette semaine. On notera également que le smartphone a également été pris en photo — dans sa version Plus — avec des clichés publiés par la chaîne TeckTalkTV. En somme, c’est là le cycle de toutes les fuites et rumeurs de l’industrie des smartphones. Logiquement, c’est donc au tour de la certification d’apparaître avant l’officialisation.

Un large écran de 6,7 pouces

La FCC, la commission américaine des communications, a en effet mis en ligne certaines photos du Samsung Galaxy Note 10+ sur son site Internet. Comme le rapporte le site XDA Developers, l’administration américaine semble en effet confirmer le design de l’appareil grâce à trois clichés permettant d’en découvrir le design, mais également le format.

On peut ainsi découvrir un Galaxy Note 10 Plus avec un écran de 6,7 pouces, une hauteur de 162,5 mm et une largeur de 77,6 mm. Les photos viennent également confirmer le design aperçu jusqu’à présent avec trois capteurs photo principaux au dos et un quatrième capteur déporté — probablement un capteur 3D TOF. En façade, l’appareil photo pour les selfies semble bien positionné dans une bulle située en haut au milieu de l’écran, et non pas à droite comme sur le Galaxy S10.

Pas de 5G prévue sur le Galaxy Note 10+ classique

Par ailleurs, les fichiers mis en ligne par la FCC permettent de découvrir que le Galaxy Note 10+ sera bel et bien compatible Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, Bluetooth 5.0 LE et compatible avec la 4G, mais pas avec les bandes de fréquence 5G. On ignore encore si Samsung prévoit de commercialiser un modèle 5G comme le constructeur l’a fait avec le Galaxy S10.

On en saura davantage sur les Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ lors de leur présentation officielle. Celle-ci aura lieu le 7 août prochain. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre dossier complet sur les deux prochains smartphones de Samsung.