C’est dans un peu moins d’un mois que Samsung devrait présenter son prochain smartphone haut de gamme, le Galaxy Note 10. Il devrait s’agir du premier modèle premium de la marque à sacrifier la prise jack. Pour compenser, Samsung devrait proposer des écouteurs USB-C bien particuliers, puisqu’ils profiteraient d’une réduction active du bruit.

À quelques semaines de sa présentation officielle, le Samsung Galaxy Note 10 se précise de plus en plus. On a déjà pu voir des rendus officiels et le smartphone sous toutes les coutures ou presque, et on a pu constater que selon toute vraisemblance, Samsung devrait sauter le pas pour son futur smartphone. En effet, le Samsung Galaxy Note 10 devrait être le premier smartphone premium du constructeur à abandonner la prise jack au profit de la seule prise USB-C pour les écouteurs filaires.

Néanmoins, afin de mieux faire avaler la pilule, le constructeur coréen aurait décidé de proposer également des écouteurs USB bien particuliers. En effet, d’après le journaliste allemand Roland Quandt, Samsung fournirait des écouteurs avec annulation de bruit pour son Note 10. On ignore néanmoins si ces écouteurs seront directement dans la boîte du Galaxy Note 10 ou s’il s’agira d’accessoires à acheter en plus.

Samsung has a new pair of wired in-ear headphones with active noise cancelling coming for your future Note10. — Roland Quandt (@rquandt) July 10, 2019

Si la suppression de la prise jack peut être une gageure pour les utilisateurs qui ne pourront plus utiliser leur casque filaire qu’avec un adaptateur, l’USB-C présente néanmoins quelques avantages. En effet, cette connectique peut permettre d’alimenter directement un casque ou des écouteurs ayant autrement besoin d’une batterie. C’est le cas des écouteurs ou casque avec annulation de bruit, puisque le traitement du signal audio doit utiliser de la puissance électrique. Or, en proposant des écouteurs connectés directement à la prise USB-C du smartphone, Samsung profiterait ainsi pleinement de cette connexion.

On en saura plus sur le Galaxy Note 10 et les écouteurs fournis lors de la présentation officielle du smartphone. La présentation de Samsung aura lieu le 7 août prochain. Pour rappel, le smartphone devrait profiter d’un large écran de 6,75 pouces sans encoche, mais avec une petite bulle centrée. Il profiterait également d’une batterie de 4500 mAh, d’une puce Exynos 9820 et de trois appareils photo au dos.