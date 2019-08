A quelques jours de sa présentation officielle du Samsung Galaxy Note 10, l’appareil a été aperçu en utilisation. Après des fuites de rendu ou de caractéristiques, c’est cette fois dans un stade que le smartphone a été vu.

C’est la semaine prochaine, mercredi 7 août, que Samsung présentera officiellement ses deux prochains smartphones hauts de gamme, les Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+. Pourtant, à quelques jours de sa présentation officielle, l’appareil semble bel et bien déjà utilisé en pleine nature.

On avait déjà aperçu le Samsung Galaxy Note 10 via les fuites d’images de rendu officielles. C’est peu dire que l’on sait tout ou presque de son design et de ses caractéristiques. Néanmoins, c’est désormais au tour de l’expérimentation en condition réelle de voir le jour. Sur le forum coréen UnderKG — repéré par Slashleaks –, un utilisateur a publié plusieurs images du smartphone apparemment en cours d’utilisation dans un stade, même s’il ne précise pas la ville en question.

Un smartphone reconnaissable à son écran percé

On peut découvrir sur les images le Samsung Galaxy Note 10 intégré dans un étui à rabat. Le smartphone reste particulièrement reconnaissable avec son trou intégré en haut de l’écran, au milieu, pour l’appareil photo frontal.

Si ces images ne nous apprennent pas grand-chose sur le produit, elles permettent surtout de voir que Samsung a déjà commencé à tester le Galaxy Note 10 en condition réelle. De quoi laisser penser qu’il sortira rapidement après sa présentation, prévue mercredi prochain. Selon les dernières rumeurs, le smartphone devrait être disponible en précommande dans la foulée de sa présentation, avec des livraisons attendues pour le 23 août.