La présentation officielle des Galaxy Note 10 se rapproche, et les fuites grossissent toujours plus. Nous avons désormais le droit à des rendus haute qualité des Galaxy Note 10 et Note 10+, dont un qui nous indique sa date de sortie.

Dernière ligne droite pour les Samsung Galaxy Note 10, qui seront présentés la semaine prochaine officiellement. Les fuites continuent donc d’augmenter alors que de plus en plus de partenaires de Samsung ont accès aux différents appareils.

Nous avons pu voir le Note 10 et le Note 10+ se trimbaler dans la nature, notamment par le biais de leurs modèles factices. Aujourd’hui, ce sont de nouveaux rendus qui nous parviennent.

Nouveaux rendus et date des Galaxy Note 10

Le fuiteur Evan Blass nous offre en effet de nouveaux rendus haute définition des deux appareils, le Note 10+ occupant le rang du haut quand le Note 10 normal occupe celui du bas. On peut surtout y observer les divers coloris qui seront disponibles pour l’appareil.

Mais ce n’est pas tout. Le site Android Headlines a lui aussi pu récupérer un rendu officiel du téléphone en provenance de l’opérateur américain Verizon.

Or, celui-ci n’est pas anodin, puisqu’il affiche une date. Les téléphones Samsung affichant traditionnellement leur date de sortie dans leurs rendus officiels, on peut estimer que les Samsung Galaxy Note 10 sortiront le 23 août auprès des opérateurs américains. En Europe, il s’agira très certainement de la même date, à un jour près.

Mais nous découvrirons tout ceci officiellement le 7 août prochain, date de la conférence officielle de Samsung. Frandroid suivra évidemment tout cela sur place et vous offrira très rapidement ses premières impressions sur les nouveaux produits du constructeur coréen.