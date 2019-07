Roland Quandt, Onleaks et Evleaks ont tous les trois livré leurs dernières informations sur le Galaxy Note 10, avant même sa présentation.

L’annonce du Galaxy Note 10 approche, elle aura dans deux semaines au moment où ses lignes sont écrites. Les fuites sont donc de plus en plus nombreuses, et de plus en plus précises concernant le nouveau fleuron de Samsung.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Images confirmées

Roland Quandt a pu mettre la main sur des images du Galaxy Note 10. Elles confirment les images officielles que l’on avait déjà aperçues il y a quelques semaines.

Caractéristiques techniques

Le célèbre Evan Blass a posté sur Twitter les caractéristiques du Galaxy Note 10 selon ses propres sources. Elles confirment de nombreuses rumeurs autour du téléphone. Les mêmes caractéristiques ont été confirmées par OnLeaks, et par Roland Quandt pour Winfuture.de.

Samsung Galaxy Note 10

Écran 6,3 pouces Infinity-O AMOLED

Exynos 9825 (ou Qualcomm Snapdragon 855+)

8 Go de RAM

256 Go de stockage

Appareil photo 12 mégapixels grand-angle, 16 mégapixels ultra grand-angle, 12 mégapixels zoom

Batterie de 3600 mAh

Chargeur de 25W (45W maximum pour le téléphone)

Recharge sans-fil 15W

UFS 3.0

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Onleaks a également partagé les caractéristiques du Galaxy Note 10+.

Écran 6,8 pouces Infinity-O AMOLED

Infinity-O AMOLED Exynos 9825 (ou Qualcomm Snapdragon 855+)

8 Go de RAM

256 Go de stockage

Appareil photo 12 mégapixels grand angle, 16 mégapixels ultra grand angle, 12 mégapixels zoom, capteur de profondeur ToF

Batterie de 4300 mAh

Chargeur de 25W (45W maximum pour le téléphone)

Recharge sans-fil 15W

UFS 3.0

On peut noter, comme certaines rumeurs le supposaient déjà, que la charge rapide serait limitée à 25W à cause du chargeur inclus dans la boite. Le téléphone serait en revanche bien capable d’être rechargé jusqu’à 45W avec le bon chargeur.

Le téléphone bénéficierait également de la toute nouvelle puce de Qualcomm aux États-Unis. En Europe, c’est toujours une puce Exynos que l’on devrait trouver dans le Galaxy Note 10, mais il s’agit là aussi d’une nouvelle version.

Disponibilité et prix

Le site WinFuture réitère que le prix de lancement du Samsung Galaxy Note 10 Plus sera de 1149 euros. Celui du Galaxy Note 10 classique devrait avoisiner les 1000 euros.