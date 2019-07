A quelques semaines de leur sortie, la charge rapide des Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus semble se préciser davantage. Si le modèle classique ne devrait être compatible qu’avec la recharge 25W, la version « Plus » devrait quant à elle prendre en charge la charge 45W… mais sans chargeur fourni.

S’il y a bien un domaine dans lequel Samsung a accusé un certain retard par rapport à ses concurrents chinois Huawei ou Oppo, c’est en matière de recharge rapide. Le constructeur coréen s’est jusqu’à présent contenté d’une simple recharge jusqu’à 25W pour ses modèles les plus hauts de gamme. C’était notamment le cas sur le Galaxy S10.

Néanmoins, les choses devraient changer avec la nouvelle gamme Galaxy Note 10 qui sera dévoilée le 7 août prochain. En effet, beaucoup espéraient que Samsung passe enfin au 45 Watts pour sa recharge rapide et ils seront heureux d’apprendre que ça sera le cas… du moins en partie.

En effet, on apprenait en fin de semaine dernière que le Samsung Galaxy Note 10+ devrait être compatible avec la recharge 45W. Néanmoins, le modèle haut de gamme ne serait fourni qu’avec un chargeur 25W dans la boîte. Il faudrait donc acheter un bloc de charge compatible en plus pour bénéficier de cette recharge ultra rapide. Un problème qu’on ne devrait pas rencontrer avec le Samsung Galaxy Note 10 classique, comme l’a repéré le leakeur Ice Universe sur Twitter.

Note10 does not support 45w, Note10+ supports 45w, but still provides a 25w charging head by default. — Ice universe (@UniverseIce) July 17, 2019

En effet, le Galaxy Note 10 a été certifié par la CCC, l’organisme chinois de régulation des produits. On peut découvrir sur la fiche que le smartphone, sous le nom de code « SM-9700 », est fourni avec un chargeur compatible 5V/3A (15W) et 9V/2,77A (25W). Ice Universe précise néanmoins que contrairement au Galaxy Note 10+, le Samsung Galaxy Note 10 ne devrait pas être compatible avec la recharge 55W, mais seulement avec la charge rapide 25W.

On en saura plus sur les Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus lors de leur présentation. Celle-ci aura lieu le 7 août prochain.