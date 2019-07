Le Samsung Galaxy Note 10+ aurait droit à une belle montée en puissance du côté de sa charge rapide selon Ice Universe. Le leaker livre aussi des informations sur la charge sans fil du smartphone.

Le Samsung Galaxy Note 10 voit de plus en plus d’informations le concernant faire surface sur le web. Récemment, ce que l’on retient surtout, ce sont les rendus presse officiel apparus avant l’heure, les images du Galaxy Note 10+ dévoilées par la FCC et le prix de vente attendu dans la plupart des pays européens.

Mais une question abordée il y a quelque temps reste encore en suspens aujourd’hui : le Samsung Galaxy Note 10 se dotera-t-il enfin d’un chargeur plus puissant que ses prédécesseurs ? A priori oui. Il était déjà question d’un bloc de 25W livré avec le smartphone.

Le leaker Ice Universe s’est fendu d’un tweet pour corroborer cette piste tout en précisant que le plus grand modèle, le Galaxy Note 10+, pourrait supporter une charge rapide allant jusqu’à 45W et que Samsung préparerait des blocs charge vendus séparément afin de contenter les utilisateurs les plus exigeants.

Galaxy Note10+ supports 45w wired charging and 20w wireless wireless charging. Samsung will release related chargers. However, the charging head provided in Samsung packaging box is 25w. — Ice universe (@UniverseIce) July 12, 2019

Charge sans fil

Ice Universe précise aussi que la charge sans fil du Galaxy Note 10+ monterait, quant à elle, jusqu’à 20W. Si ces informations sont avérées, elles prouveraient que Samsung souhaite muscler enfin son jeu sur le terrain des charges rapides souvent jugées trop lentes jusqu’à présent — sans être aussi faible que celles proposées par Apple toutefois. Reste à savoir si le Galaxy Note 10 classique profitera du même traitement.

Pour tout savoir sur les Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié.