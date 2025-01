Creative Aurvana Acec Mimi et SXFI, haute qualité audio à petit prix

La marque Creative vient d’annoncer la sortie de deux nouvelles paires d’écouteurs intra-auriculaires baptisés Aurvana Ace Mini et Aurvana Ace SXFI. Disponible à partir de 100 euros environ, ils promettent une qualité audio des plus intéressantes avec double transducteurs xMEMS.

Creative Aurvana Ace SXFI // Source : Creative

La société Mimi s’est fait spécialiste de la personnalisation logicielle du son pour les petits systèmes (casques, écouteurs, téléviseurs). En collaboration avec Creative, les deux marques proposent ainsi les nouveaux écouteurs Aurvana Ace Mimi. Ceux-ci profitent donc de la technologie d’individualisation audio développée par Mimi.

Cette technologie s’appuie sur un test auditif réalisé à travers l’application Creative afin de modéliser un profil sonore personnalisé. Selon la marque, le son est ainsi finement ajusté pour révéler les détails pouvant parfois passer inaperçus et rendant ainsi l’écoute plus riche.

Pour aller plus loin

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2025

Double transducteurs embarqués

En outre, pour un son de haut qualité, les écouteurs Creative Aurvana Ace Mimi sont dotés d’un système à double pilote xMEMS de 10 mm de diamètre. D’après Creative, en plus du traitement de la puce intégrée, cela permet d’obtenir un son d’une clarté inégalée. Les détails sonores sont précis et chaque note, chaque rythme, chaque dialogue sont plus immersifs.

Creative Aurvana Ace Mimi // Source : Creative

Les écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.3 avec prise en charge du format Bluetooth LE Audio pour une consommation réduite tout en préservant la qualité. On peut également compter sur la fonction Auracast. Ils supportent les codecs SBC, AAC, LC3 et LDAC.

Officiellement, ils sont certifiés IPX5 pouvant ainsi résister à des éclaboussures faisant de ces modèles de bons candidats pour les activités sportives.

Optimisation du son immersif et des appels

On peut également compter sur une fonction de réduction de bruit active. Il y a trois microphones par écouteur afin d’optimiser le rendu et faire en sorte que l’utilisateur se retrouve dans une bulle audio cohérente. Les microphones servent également les communication avec, là aussi, une optimisation des bruits environnants pendant les appels. Un mode ambiant est aussi disponible pour rester alerte de ce qui se passe autour de soi. Côté autonomie, au total, Creative promet jusqu’à 28 heures d’utilisation des écouteurs, avec la fonction de réduction de bruit désactivée. Le chargement s’effectue dans l’étui qui peut se recharger sans fil.

Creative Aurvana Ace Mimi // Source : Creative

Les écouteurs Creative Aurvana Ace Mimi sont disponibles pour un prix de 130 euros environ dans un coloris bleu nuit.

Aurvana Ace SXFI, haute qualité audio promise

Parallèlement, Creative propose aussi les écouteurs Aurvana Ace SXFI. Ceux-ci proposent la même base de composants dont les deux transducteurs xMEMS de 10 mm de diamètre. Ces modèles sont compatibles avec la technologie propriétaire Super X-Fi de 4e génération de Creative voulant garantir une très haute qualité audio. D’après la marque, on peut ainsi obtenir une scène sonore particulièrement large reproduisant la sensation d’un système à plusieurs haut-parleurs.

Creative Aurvana Ace SXFI // Source : Creative

En outre, comme les Aurvana Ace Mimi, ils proposent 3 microphones par écouteurs pour servir la fonction de réduction de bruit active ainsi que les conversations et ainsi optimiser les appels et l’immersion. Le mode Ambient est aussi de mise ainsi qu’un mode faible latence pour une écoute sans décalage.

Creative Aurvana Ace SXFI // Source : Creative

Pour l’autonomie, Creative annonce une écoute continue de 9 heures maximum avec les seuls écouteurs tandis qu’on peut monter jusqu’à 28 heures avec l’étui de chargement. Les écouteurs sont certifiés IPX5 et ne pèsent que 6 grammes chacun. Ils s’interfacent avec l’application Creative et SXFI permettant ainsi de personnaliser l’expérience et les préférences.

Les nouveaux écouteurs Creative Aurvana Ace SXFI sont disponibles pour un prix de 100 euros environ.