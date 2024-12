Sur pied ou à poser, sonorisez votre intérieur avec ses enceintes compactes

La marque Creative Technology enrichit sa gamme d’enceintes de bureau avec les Pebble Nova, un modèle avec une lumière dynamique qui se pose sur une base ou se monte sur un petit pied.

Creative Pebble Nova // Source : Creative

Lorsqu’on est chez soi pour travailler ou pour jouer, autant le faire dans de bonnes conditions et la musique peut aider. Ainsi, la marque Creative propose les nouvelles enceintes Pebble Nova pour ordinateurs, consoles et autres appareils multimédias.

Comme de nombreux modèles du même genre, il s’agit d’enceintes compactes, mais celles-ci se démarquent par une architecture coaxiale innovante, un peu à l’image des Cabasse Eole 4, par exemple avec une forme totalement sphérique. Elles embarquent un tweeter et un woofer alignés pour une diffusion homogène du son.

Creative Pebble Nova // Source : Creative

Découvrez la signature sonore légendaire d’Audio-Technica Notre avis : “Difficile de ne pas aimer la restitution du casque Audio-Technica ATH-M50xBT2 ! Le fabricant japonais livre un casque qui devrait ravir bien des oreilles. Chapeau.”

Creative annonce une puissance qui peut atteindre 50W RMS, avec des pics à 100W, permettant une restitution sonore qui se veut ample et détaillée. L’orientation des haut-parleurs à 45 degrés permet de diriger précisément le son vers l’auditeur, créant une zone d’écoute intéressante. En outre, les deux modules peuvent reposer sur une base ou être montés sur un petit pied pour un son plus directionnel encore.

Creative Pebble Nova // Source : Creative

En plus du haut-parleur de 3 pouces et du tweeter de 1 pouce, on peut compter sur la présence d’un radiateur passif, permettant ainsi d’avoir un son des plus chaleureux. La réponse en fréquence s’étend de 55 Hz à 20 kHz.

Creative Pebble Nova // Source : Creative

Connectivité et personnalisation

Les enceintes sont compatibles Bluetooth 5.3 supportant le codec SBC et disposent d’une entrée audio USB-C ainsi que d’une prise auxiliaire 3,5 mm. En cas d’envie d’une écoute plus intimiste, il est possible d’y brancher un casque. Les enceintes s’interfacent avec l’application Creative qui propose des réglages audio spécifiques via la fonction Acoustic Engine, notamment les modes Surround, Smart Volume, Bass et Dialog+.

Creative Pebble Nova // Source : Creative

À leur base, il y a un système d’éclairage RVB personnalisable qui ajoute une dimension esthétique à l’ensemble. Les enceintes mesurent 149,20 x 150,80 x 153 mm et pèsent presque 2 kg chacune.

Disponibilité et prix des enceintes Creative Pebble Nova

Les enceintes Creative Pebble Nova sont commercialisées au prix de 280 euros environ. Elles sont déclinées en noir ou en blanc.