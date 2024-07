Creative Outlier Go : des écouteurs ouverts à un prix extrêmement abordable

De la même manière que les Xiaomi OpenWear Stereo, les Bose Open Earbuds, les Huawei FreeClip ou les Shokz OpenFit, les écouteurs Creative Outlier Go se distinguent par leur conception à oreille ouverte. Cette approche qui diffère des écouteurs intra-auriculaires traditionnels offre une configuration qui permet de profiter de leur musique tout en restant conscients des sons ambiants, un atout majeur pour la sécurité, notamment lors des déplacements urbains ou des activités sportives en extérieur.

De la même manière que les Xiaomi OpenWear Stereo, les Bose Open Earbuds, les Huawei FreeClip ou les Shokz OpenFit, les écouteurs Creative Outlier Go proposent une conception à oreille ouverte. Cette approche qui diffère des écouteurs intra-auriculaires traditionnels offre une configuration qui permet de profiter de la musique tout en restant conscients des sons ambiants, un atout majeur pour la sécurité, notamment lors des déplacements urbains ou des activités sportives en extérieur.

Le design de ces écouteurs s’inspire de l’arc naturel de l’oreille, avec des crochets auriculaires ajustables en silicone souple. Cette forme assure un maintien sûr et un confort optimal, même lors d’une utilisation prolongée. Elle s’adapte ainsi à toutes les morphologies. En plus, les écouteurs peuvent pivoter pour trouver le meilleur angle de diffusion. Légers, chaque écouteur fait 11 grammes.

Le confort d’accord mais sans oublier le rendu audio

Les écouteurs Creative Outlier Go sont dotés de transducteurs en néodyme de 14,2 mm, spécialement conçus pour offrir une qualité sonore riche et équilibrée, selon la marque. Ils intègrent également l’algorithme Adaptive Equal Loudness Correction (AELC), une technologie qui ajuste automatiquement l’équilibre sonore en fonction du volume et de l’environnement.

La connectivité est assurée par le Bluetooth 5.4, pour assurer une connexion stable et un mode faible latence afin de minimiser le décalage audio. Les Creative Outlier Go supportent les codecs AAC et SBC ainsi que la connexion multipoint pour une liaison simultanée à deux appareils facilitant la transition entre différentes sources audio sans nécessiter de reconnexion manuelle.

Autonomie et facilité au quotidien

L’autonomie est l’un des points forts des Creative Outlier Go. En effet, la marque promet jusqu’à 6 heures d’utilisation continue sur une seule charge. Le boîtier de charge fourni permet d’étendre cette durée jusqu’à 26 heures au total.

Pour les appels téléphoniques, les Creative Outlier Go sont équipés de deux microphones afin d’optimiser la clarté des conversations, même dans des environnements bruyants. Les écouteurs prennent également en charge les assistants vocaux tels que Siri et Google Assistant, offrant un contrôle mains libres pratique. Avec une certification IPX4, les Creative Outlier Go résistent aux éclaboussures permettant d’assurer une utilisation en extérieur ou pendant l’exercice. Ils sont personnalisables via l’application qui offre des options de contrôle et d’ajustement des paramètres audio.

Les Creative Outlier Go arrivent sur un segment de marché en pleine expansion, cible de plus en plus de marques. Outre un très grand confort et une promesse audio intéressante, sans oublier des fonctions pratiques, ce modèle est particulièrement abordable puisque disponible à moins de 60 euros, uniquement en bleu foncé.