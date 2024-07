Prix mini mais confort maxi pour les premiers écouteurs ouverts de Xiaomi

Xiaomi, en amont de sa conférence qui devrait voir l’officialisation du Mix Fold 4 et du Mix Flip, entre autres, vient d’annoncer l’élargissement de son offre audio avec le lancement des OpenWear Stereo. Il s’agit de ses premiers écouteurs à conception ouverte.

Comme attendu, Xiaomi a officiellement dévoilé une nouvelle paire d’écouteurs sans fil promettant une expérience d’écoute particulièrement confortable puisqu’il s’agit de modèles ouverts c’est-à-dire, non intrusif. On connaissait la marque Shokz avec ses OpenFit, les Huawei FreeClip ou les Bose Open Earbuds dont le confort est inégalable, mais maintenant, il va aussi falloir compter sur le géant Xiaomi dans ce domaine.

Effectivement, les Xiaomi OpenWear Stereo se distinguent par leur design ouvert qui ne s’insère pas dans le conduit auditif, mais qui profite d’un tour d’oreille pour un excellent maintien. Cette approche vise à offrir un confort optimal par rapport aux modèles intra-auriculaires traditionnels, tout en permettant de rester conscient de l’environnement sonore.

Pesant seulement 9,6 grammes, ces écouteurs sont conçus pour être portés toute la journée sans gêne. Pour ce modèle, Xiaomi a opté pour l’utilisation de silicone liquide, un matériau doux et agréable pour la peau, ainsi que d’un alliage à mémoire de forme en nickel-titane. Cette combinaison veut assurer une flexibilité et un ajustement stable, adaptés à diverses situations d’utilisation.

Des performances audio de pointe ?

Au cœur des OpenWear Stereo, il y a un pilote dynamique de 17×22 mm, conçu pour offrir une qualité sonore supérieure, selon la marque. On peut également compter sur l’intégration d’un système à double cellule sur mesure, comprenant un haut-parleur actif de 10 mm dédié à la réduction des fuites sonores.

Rappelons que, comme chez la concurrence, cette technologie vise à créer des ondes sonores inversées, permettant une écoute discrète dans divers environnements tels que le bureau, les transports en commun ou à domicile, pour ne pas embêter les personnes qui sont à proximité.

Rappelons aussi qu’en terme de qualité audio, ce type de format n’est pas vraiment adapté aux mélomanes car il y a tout de même des pertes dans la qualité par rapport à des écouteurs intraauriculaires ou des casques qui englobent les oreilles.

Techniquement, les écouteurs prennent en charge le codec LHDC (Low Latency High-Definition Audio Codec), garantissant des performances audio haute résolution jusqu’à 96 kHz.

Autonomie et fonctionnalités avancées

L’autonomie semble être un point fort des OpenWear Stereo. En effet, Xiaomi annonce une durée d’utilisation de 7,5 heures pour les écouteurs seuls, extensible à 38,5 heures avec l’étui de chargement. Cela en ferait les écouteurs parmi les plus endurants de leur catégorie. Rappelons que les Bose Open Earbuds tiennent presque 7 heures, selon nos tests, tandis que les FreeClip de Huawei assurent pendant 7 heures 30 mais proposent 30 heures maximum avec le boîtier.

Les OpenWear Stereo intègrent également un système de réduction de bruit à double microphone, améliorant la qualité des appels. En outre, on peut aussi compter sur une certification IP54 assurant une résistance à la poussière et aux éclaboussures, ce qui permet de les utiliser pour un usage en extérieur ou pendant l’activité physique.

Xiaomi Earbuds Télécharger gratuitement

Enfin, notez que ces écouteurs s’interfacent avec l’application Xiaomi Earbuds d’où l’on peut personnaliser les commandes tactiles. Les OpenWear Stereo sont disponibles en deux coloris : Crème et Gris Minéral.

Avec un prix annoncé à 99,99 euros, les Xiaomi OpenWear Stereo se positionnent comme des écouteurs extrêmement compétitifs lorsqu’on sait que les Bose Open Earbuds sont à 349 euros (même si on peut les trouver un peu moins chers sur certaines plateformes), qu’il faut compter 130 euros environ pour les OpenFit de Shokz et 179 euros environ pour les FreeClip de Huawei. Reste à les tester et vous donner notre avis…