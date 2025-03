Prix en baisse et maxi confort : voici la nouvelle trottinette électrique haut de gamme de Xiaomi

Tête de gondole de la nouvelle génération de trottinettes électriques de la marque chinoise Xiaomi, l’Electric Scooter 5 Max promet un excellent confort à prix contenu. En voici une présentation complète.

La quatrième génération de trottinettes électriques Xiaomi s’était clôturée la Scooter 4 Pro Max que nous avons récemment testé. Pour la nouvelle et cinquième mouture, c’est tout le contraire puisque la Xiaomi Electric Scooter 5 Max ouvre le bal de cette nouvelle gamme en cette année 2025.

Moteur et batterie rodés

La Xiaomi Scooter 5 Max représente une continuité de la 4 Pro Max sur le plan technique. Elle reconduit le moteur arrière d’une puissance de 400 W (960 W en pic), et une batterie de 477 Wh.

Le moteur développe 400 W en continu. // Source : Xiaomi

Pas d’évolution donc côté autonomie théorique, indiquée à 60 km, tandis que la charge durerait 9 heures. Néanmoins, un chargeur rapide optionnel divise par trois la durée – 3h – au prix de 59,99 euros tout de même.

De même capacité que l’ancienne génération, la batterie affiche 60 km d’autonomie théorique. // Source : Xiaomi

Double suspension et look plus imposant

Les nouveautés sont toutefois notables, avec un style beaucoup plus imposant par exemple. Nous remarquons d’office un deck plus large, une couleur gris claire plus traditionnelle ainsi qu’une large inscription « Max ».

Surtout, on remarque qu’en plus de la fourche avant hydraulique, deux suspensions hydrauliques assurent l’amortissement à l’arrière. Le freinage est confié à un tambour avant, et un frein électronique à l’arrière incluant une régénération en décélération, réglable via l’application Xiaomi Home. Du classique.

Le poids de 22 kg limite son transport. // Source : Xiaomi Le freinage utilise un tambour avant et l’électronique à l’arrière. // Source : Xiaomi Pas d’évolution notable côté guidon et écran. // Source : Xiaomi

Par contre, il n’y a aucune évolution particulière au niveau du guidon qui intègre les clignotants ni de l’écran conventionnel dans la potence. La Xiaomi Electric Scooter 5 Max propose toujours un éclairage à allumage/extinction automatique, un feu arrière doté d’un feu-stop, et se démarque ici par deux bandes lumineuses latérales. Xiaomi ne révolutionne clairement pas sa formule.

Xiaomi tire le prix vers le bas, avant d’autres versions

Bien que Xiaomi peaufine sa trottinette électrique, le prix est en baisse. Belle surprise donc, puisque l’Electric Scooter 5 Max dépasse à peine les 600 euros, de quoi affronter la concurrence comme il se doit. Évidemment, on pense de suite à la nouvelle Ninebot F3 Pro E qui devrait prochainement débarquer, mais la aussi la Navee GT3 Max qui semble très proche.

La Xiaomi Electric Scooter 5 Max débarque au prix de 600 euros. // Source : Xiaomi

Les autres modèles Xiaomi, révélés lors d’une fuite en janvier dernier, suivront ces prochaines semaines. La Xiaomi Electric Scooter 5 Pro sera sa cousine à suspension arrière à simples ressorts autour de 500 euros, quand la 5 « tout court » devrait se positionner à 400 euros avec un moteur de 350 W (700 W en pic).

Enfin, le ticket d’entrée de la Xiaomi Electric Scooter Elite reste incertain en France (autour de 300 euros ?), mais encore faut-il qu’elle soit commercialisée en Hexagone. Cette version dispose d’une petite batterie de 360 Wh, soit 45 km d’autonomie, et d’un moteur d’une puissance de 400 W (700 W en pic).