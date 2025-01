Énorme fuite sur les 4 prochaines trottinettes électriques de Xiaomi : ça devrait envoyer du lourd

Réponses à son rival Segway-Ninebot, les nouvelles trottinettes électriques Xiaomi Electric Scooter 5 améliorent puissance, autonomie et confort pour un prix quasiment inchangé.

À peine les nouveautés Segway-Ninebot dévoilées, voici que débarquent les nouvelles trottinettes électriques Xiaomi ! La guerre est sans merci chez les marques dominant le marché des trottinettes électriques.

Le leaker billbil-kun, que l’on considère comme fiable, s’est associé à Dealabs pour révéler dans son entièreté la toute prochaine gamme de Xiaomi, que voici :

Xiaomi Electric Scooter 5 Max ;

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro ;

Xiaomi Electric Scooter 5 ;

Xiaomi Electric Scooter Elite ;

Une Xiaomi Electric Scooter 5 qui monte en puissance

En fait, le niveau d’informations va même plus loin, puisque une partie de la gamme a été mise en ligne sur le site officiel de Xiaomi.

La Xiaomi 5 est le modèle intermédiaire de cette gamme, proposant un dessin toujours aussi sobre, pour ne pas dire passe-partout. L’évolution n’est pas visible au premier regard : c’est normal car le châssis de la 4 Pro 2nd Gen est repris ici.

Différence : la suspension avant à double ressorts s’invite à la fête pour apporter du confort, et le moteur migre à l’arrière pour une meilleure motricité (à l’avant chez la Xiaomi ES 4).

La puissance grimpe légèrement, à 350 W continus et 700 W en pic, mais c’est la batterie qui obtient le meilleur gain. D’une capacité de 477 Wh (vs 277 Wh sur la 4), l’Electric Scooter 5 revendique 60 km d’autonomie. En pratique, il faudra compter sur 30 à 40 km selon les conditions, et sur une longue recharge de 9 heures. Le gap reste quand même important.

La mauvaise nouvelle, c’est le poids qui s’envole à 20,1 kg, rendant le transport difficile face aux 17,2 kg de sa prédecesseur. La bonne nouvelle se situerait au niveau d’un prix contenu autour de 400 euros, estime Dealabs.

Du Pro, du Max, mais pas l’Elite

Plus longue de 5 cm, la Xiaomi Electric Scooter 5 Pro apporte une seconde suspension à l’arrière, via des bras oscillants sur ressorts C’est la réponse claire à la nouvelle Ninebot F3, là ou sa rivale privilégie la robustesse (poids de 22,4 kg vs 17,5 kg). La puissance de 400 W monte aussi davantage en pic, à 1 000 W.

Ce modèle attendu à 500 euros semble partager tout ou presque avec la trottinette électrique haut de gamme Xiaomi Electric Scooter 5 Max (600 euros). Seule différence visible, un amortissement hydraulique réglable à l’image de la Ninebot G3. Mais sans détails officiels, il faudra attendre pour comparer.

À l’opposé du catalogue, la Xiaomi Electric Scooter Elite se positionnerait autour de 419 euros – on aurait pu penser que le modèle Élite serait le meilleur, mais non. Toutefois, elle conserverait une suspension avant, un moteur arrière de 400 W (700 W en pic) et une batterie de 10 Ah pour assurer 45 km par charge (en théorie toujours).

En revanche, cette entrée de gamme, comparable à l’actuelle 4 Lite ou l’Essential, n’est pas certaine pour la France.