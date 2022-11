Xiaomi Mi Scooter Essential : la trottinette est de retour à un super prix

Si, à cause de la pénurie mondiale, certains produits de Xiaomi se font rares, quelques marchands arrivent tout de même à s'en procurer. C'est le cas de Cdiscount, qui a du stock pour la Mi Scooter Essential et qui se permet même de la proposer en promotion à 299 euros au lieu de 349 euros.

Les trottinettes électriques représentent une réponse à la mobilité urbaine. Le marché se développe et Xiaomi fait partie des constructeurs du secteur. Un modèle du géant chinois profite actuellement d’une réduction intéressante. Profitez ainsi d’une remise de 50 euros sur l’achat de la Xiaomi Mi Scooter Essential.

Les principales caractéristiques du Xiaomi Mi Scooter Essential

Moteur électrique d’une puissance de 250 W

Batterie Lithium-Ion d’une capacité de 183 Wh

Système de freinage antiblocage E-ABS

Pliable et cadenas offert

Si la Xiaomi Mi Scooter Essential se négociait à 349 euros à son lancement, Cdiscount met en ce moment cette trottinette électrique en promotion à 299 euros. L’offre est uniquement valable ce dimanche 13 novembre 2022.

Une option de mobilité urbaine

La Xiaomi Mi Scooter Essential est un moyen de locomotion pensé pour la ville. Bénéficiant d’une autonomie de 20 km, cette trottinette électrique a été bridée à 20 km/h maximum pour éviter de dépasser les vitesses en vigueur dans les grandes villes. L’utilisateur n’a besoin que de trois secondes pour plier l’appareil. Ainsi, elle se fera discrète lors du rangement au domicile avec seulement 49 cm de hauteur, ce qui est loin d’être encombrant d’autant plus qu’à vide, elle ne pèse que 12 kg.

Les informations liées à la conduite sont facilement accessibles depuis le panneau de contrôle en écran LCD. On y voit par exemple la vitesse, l’état de la batterie ou encore le mode de conduite activé. Ce modèle propose trois modes : sport, standard et piéton. L’application Mi Home pour sa part permet de consulter les données, et même de verrouiller/déverrouiller la trottinette via Bluetooth.

La technologie KERS pour l’économie d’énergie

Si le système de récupération de l’énergie cinétique n’est plus une révolution pour les trottinettes électriques, Xiaomi n’a cessé de l’améliorer. Sur ce point, le Mi Scooter Essential profite des avancées de la marque. À chaque fois que l’utilisateur freine ou lâche l’accélérateur, la technologie KERS se met en marche pour convertir l’énergie, ce qui fait gagner en autonomie.

La sécurité étant de mise, le Xiaomi Mi Scooter Essential embarque un nouveau feu arrière plus grand pour être mieux vu par les usagers de la route. Le phare de 2 W procure un éclairage confortable sur une dizaine de mètres sans éblouir les autres.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Scooter Essential.

