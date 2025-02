On a testé la Xiaomi 4 Pro Max, une trottinette électrique efficace qui fait face à une sacrée concurrence

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Avant l’entrée en matière des nouvelles générations Xiaomi Electric Scooter 5, les actuelles trottinettes électriques du géant chinois sont encore d’actualité. De plus, il se peut qu’elles restent encore au catalogue pendant un certain moment. Dans la gamme des trottinettes électriques Xiaomi Electric Scooter 4, nous avons déjà testé le modèle 4 « tout court », la modèle supérieur 4 Pro, le haut de gamme 4 Ultra ainsi que la plus accessible 4 Lite 2nd Gen.

Arrivée en même temps que cette dernière, la Xiaomi Electric 4 Pro Max s’intercale entre la 4 Pro et la 4 Ultra, afin de promettre une meilleure autonomie et un confort plus agréable. Apparue courant 2024, elle répond ainsi à une vague de trottinettes électriques au rapport prix-prestations toujours plus agressif et à la démocratisation des suspensions.

Peut-elle faire encore le job en attendant les prochaines Xiaomi 5 et Ninebot F3 ? Est-ce un vrai plus par rapport au modèle 4 Pro ? Nous avons testé cette version pendant une semaine, voici notre verdict.

Fiche technique

Modèle Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max Autonomie annoncée 60 km Temps de recharge annoncé 180 min Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 400 watts Poids maximal supporté 110 kg Fiche produit

Ce test été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Un zeste d’élégance surprenant

Exceptée la 4 Ultra qui reprend la base de la Navee S65, les trottinettes électriques Xiaomi se suivent et se ressemblent beaucoup en matière de design. Il n’empêche, la marque chinoise apporte un brin d’originalité sur cette 4 Pro Max.

Cela commence par une teinte mat légèrement dorée, qui apporte une allure plus premium par rapport aux autres modèles de la gamme. Elle s’invite même sur les garde-boues – en plastique – jusqu’au levier de pliage, et même sur les cache-roues.

L’apparence est sobre et élégante, et le dessin du deck prolongé autour de la roue arrière accentue cet effet. Un espace prévu pour une plaque (non obligatoire en France) est de mise. Dommage, car cela vient positionner le feu arrière – doté d’une fonction stop – très bas, ce qui le rend moins visible pour le autres usagers de la route.

Plus de 20 kg

Pour le reste, rien d’extravagant : la colonne de direction et le guidon sont les mêmes que ses sœurs. On retrouve des poignées légèrement plus claires que le reste, avec aux extrémités des clignotants, dont la commande spécifique à gauche est bien placée sous le pouce et est facile à utiliser.

Plus loin, la sonnette classique partage la fonction de verrouillage du pliage, tandis que l’écran central avec son bouton surmonte un phare avant, peu puissant. Il s’active toutefois de manière automatique selon la luminosité ambiante. À droite, la gâchette d’accélération reste classique sans être liée à la poignée comme sur les dernières Niu KQi 300 ou Ninebot G3.

Côté praticité, le pliage est conventionnel, asymétrique ici. La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max laisse un certain espace côté gauche pour faciliter son transport… sauf que le poids élevé ne le permet pas tant que cela.

Sur notre balance, la trottinette électrique pèse en effet 21,6 kg, c’est 3 kg de plus que la rivale Ninebot F2 Pro E ! Elle se limite donc à des déplacements multimodaux très ponctuels, et ne comptez pas la monter au 6e sans ascenseur au quotidien. Pliée, la hauteur ne dépasse pas 56 cm pour 53 cm de large et 1,18 m de longueur.

Un affichage vu et revu

Si le style est légèrement différent côté deck et roues, le cockpit n’apporte, lui, aucune nouveauté. Il en est de même pour l’écran, identique aux autres trottinettes électriques Xiaomi Electric Scooter 4. La Pro Max propose un affichage à gros caractères pour afficher la vitesse, affublé mode de conduite utilisé à l’instant T.

En dessous, d’autres icônes renseignent l’allumage d’éclairage, si la connexion au smartphone est activée ainsi que la jauge d’autonomie à 5 voyants. Du classique de chez classique dont nous avons désormais l’habitude. Le bouton inférieur central ne peut être utilisé pendant la conduite. Il ne sert qu’à l’allumage de la trottinette, l’éclairage et le changement de mode.

Une connectivité très sommaire

Afin d’accéder à plus de paramètres, l’application mobile de Xiaomi est votre amie. C’est la même application Xiaomi Home commune à d’autres objets connectés, mais ici avec une interface bien spécifique au monde de la trottinette électrique.

Là aussi, pas de nouveautés comparée aux tests des autres Xiaomi 4. On constate même un retour en arrière : on perd le kilométrage en cours ainsi que les données de trajets avec son petit histogramme. Pour le reste, on retrouve l’affichage d’autonomie restante – très théorique -, le niveau de batterie en %, le verrouillage du moteur et le niveau de frein électronique arrière.

On peut aussi consulter d’autres réglages – feu arrière allumé en permanence, notification de batterie faible, code d’accès – ainsi que des infos sur la batterie (température, voltage etc), et le kilométrage total.

Clairement, Ninebot et Niu ont montré des améliorations régulières et plus prometteuse, dépassent désormais largement Xiaomi sur ce domaine. Attention à ne pas se reposer sur ses lauriers.

Une puissance confortable… en pic seulement

Avec un moteur d’une puissance de 960 W en pic, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max est prometteuse sur le papier. C’est 20 W de plus que la grande sœur Ultra, mais la puissance nominale reste bien inférieure : 400 W vs 500 W pour l’Ultra.

Cela se ressent donc au démarrage : ça reste vif mais l’accélération ne permet pas de prendre de la vitesse sur une côte prononcée. Il n’y a pas de mode S+ comme sur l’Ultra, le seul mode S à 25 km/h est capable d’atteindre 25 km/h et utilise toute la puissance, tandis que le mode D bride à 20 km/h et le mode marche à 5-6 km/h.

Les performances de ce modèle sont globalement correctes et suffisantes pour une conduite vive dans Paris. Les accélérations sont assez linéaires, les reprises convaincantes, et sans aucun bruit distinct du moteur. Le freinage est confié à un tambour avant et un frein électronique arrière. Il n’empêche, le freinage de 25 à 0 km/h est nettement plus long que ses concurrentes à deux tambours ou à disques (4,50 m ici contre 4 à 4,30 m en moyenne).

Une bonne suspension avant, mais un confort moyen

Relativement sage, le moteur est bien couplé au comportement de cette trottinette électrique. On est très loin de la nervosité d’une Segway ZT3 Pro ou de la réactivité d’une Niu KQi Air. Ici, la conduite est souple, directe, et assez précise en raison de la hauteur de deck très faible. C’est appréciable et rassurant.

Il faudra toutefois faire attention de ne pas faire frotter la partie inférieure du deck sur les nombreux trottoirs ou sur une marche (voir un obstacle haut), car la garde au sol est très faible. Le deck long offre une position aisée pour les grands pieds, mais on constate une propension à garder l’eau en cas de pluie, sans toutefois dégrader outre mesure l’adhérence.

Bien que très rigide avec un train arrière renvoyant les vibrations et la nature du revêtement de la route, la suspension avant à double ressort est un vrai plus. Cette suspension absorbe bien les éléments et procure un net confort comparé à la Xiaomi 4 Pro. Néanmoins, elle reste en deçà d’une Niu KQi 300P si l’on reste sur une suspension avant, et largement inférieure à une Navee S60.

Entre 25 et 35 km d’autonomie selon les saisons

Le suffixe « Max » de la Xiaomi Electric Pro Max représente surtout la puissance moteur en pic (960 W vs 700 W sur la Pro) que pour l’autonomie. Avec à peine plus de capacité – 477 Wh contre 446 Wh pour sa petite sœur – une recharge n’amènerait pas beaucoup plus loin sur le papier. En théorie, la marque nous indique 60 km au maximum (vs 55 km sur la Pro), à 15 km/h, sur plat et à une vitesse continue et avec 70 kg de charge.

La réalité est différente : 80 kg de charge, de nombreuses accélérations, un mode S à 25 km/h beaucoup utilisé et une température extérieure entre 7 et 10°C. Dans ces conditions, nous avons enregistré une moyenne de 26 km par charge (précisément 24 à 28 km en changeant de trajets). Sans les températures fraiches, il devrait être possible d’atteindre 35 km.

Sachez que cette mesure est réalisée jusqu’à 5 % de batterie. Sous ce niveau, la vitesse maximale tombe sous les 10 km/h. Rappelons que Xiaomi dégrade les performances sous les 20 %, avec une nette perte en pic, perceptible à chaque reprise jusqu’à 10 %, là où il devient déjà impossible de franchir 20 km/h. À noter, la Pro Max passe en mode veille si la charge est inférieure à 20 % sans utilisation pendant minimum 15 jours, afin de préserver la batterie.

Une recharge ultra rapide… à une condition

Le chargeur livré est imposant et lourd, mais c’est pour la bonne cause : une recharge éclair avec 206 W indiqués ! En effet, cela va très vite puisqu’il ne faut qu’une heure pour passer la barre des 50 %, 1h45 pour 80 % et enfin 2h20 pour une recharge complète. C’est excellent pour une trottinette électrique avec une telle capacité.

Mais il y a un hic : cette prouesse est dû au chargeur rapide qu’on nous a mis à disposition. Sans, c’est beaucoup plus long : le site officiel indique une charge de 9h.

Sinon, le câble est assez long (2m50). Certes, le boîtier chauffe un peu mais sans excès, et il est possible de suivre le pourcentage de charge sur l’écran ainsi que sur l’application. Seul bémol au tableau, le petit cache en silicone ne semble pas hyper solide, à surveiller sur le long terme.

Prix et disponibilité

Annoncée et lancée le 25 avril 2024, la Xiaomi Electric Scooter 4 devrait rester au catalogue en 2025. Les prochaines Electric Scooter 5 ne devraient pas débarquer avant mars et la version 5 Max est comprise dans ce lancement. En attendant, notre modèle 4 Pro Max est disponible autour de 650 euros, que ce soit sur le site officiel ou les nombreux revendeurs (Fnac-Darty, Boulanger, etc).

Cela la positionne donc en face de la Ninebot F2 Pro E, plus légère mais avec une autonomie légèrement moindre sur le papier, et avec une suspension avant à unique ressort. Quant à la Niu KQi 300X, elle est encore plus lourde mais avec une puissance plus élevée (500 W) des aux freins à disques, tandis que la Navee S60 moins bien finie et plus chère se distingue par sa double suspension.

Xiaomi 4 Pro Max Ninebot F2 Pro E Navee S60 Niu KQi 300X Prix 650 € 649 € 699€ 649 € Puissance continue/pic 400/960 W 450/900 W 500/1000 W 500/1000 W Roues 10” 10” 10” 10,5” Freinage Tambour + eABS Disque + eABS 2 tambours + eABS 2 disques + eABS Suspension AV double AV simple AV/AR AV double Batterie 477 Wh 460 Wh 477 Wh 608 Wh Autonomie 15 km/h 60 km 55 km 60 Km 60 km Poids 21,6 kg 18,5 kg 24,6 kg 22,1 kg

Un SAV quasi inexistant, pour des produits jetables ?

Côté garantie, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max se limite au minimum légal de 2 ans, à l’exception des pièces d’usures (freins, poignées, roues) et – apparemment – de la batterie avec 1 an seulement.

En cas de réparation ou de panne, il faut davantage se confier au revendeur, car Xiaomi ne propose pas de page SAV ou de réparation spécifique à ses Electric Scooter. Tout est flou sur son site officiel et aucune mention sur les pages produits, c’est agaçant.

De plus, contrairement à Segway-Ninebot et d’autres marques, la firme ne dispose pas de page avec les pièces détachées. Certaines sont communes avec le modèle Pro et accessibles via des intermédiaires, mais certaines pièces spécifiques – comme le garde-boue arrière – sont introuvables. Attention en cas de dommages.