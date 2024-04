Test de la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen (2024) : bien plus abordable, mais pas sans concessions

En 2023, Xiaomi a connu une concurrence féroce menée frontalement par Segway-Ninebot. Qu’importe le segment tarifaire, ce dernier est parvenu à sortir des trottinettes électriques généralement mieux équipées et plus attractives. Xiaomi n’a cependant pas dit son dernier mot, et attaque l’année 2024 avec une stratégie bien plus agressive.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen reflète parfaitement cette nouvelle approche. Ce modèle est une génération revue et améliorée de la première version sortie l’an passé. Au menu : de nombreuses nouveautés à la fois esthétiques et techniques, mais aussi et surtout une baisse de prix notable.

Cette Scooter 4 Lite 2nd Gen va-t-elle devenir la nouvelle référence de l’entrée de gamme, un segment qui tend néanmoins à perdre des parts de marché ? Réponse dans ce test complet.

Fiche technique

Un design plus moderne

Cela fait des années que le design des trottinettes électriques Xiaomi n’évoluait pas, ou alors très peu. Quel bonheur de voir cette Scooter 4 Lite (2024) faire peau neuve, et avec la manière s’il vous plaît. Xiaomi a considérablement revu sa copie esthétique, avec une petite touche de créativité et de modernité qui n’est pas pour nous déplaire.

Globalement, son châssis est plus dynamique et sportif : l’arrière du deck y est pour quelque chose, en rebiquant vers le haut au lieu de mourir au pied du garde-boue. Cela lui donne du caractère. Au passage, cette partie surélevée accueille désormais le feu arrière et le feu-stop. C’est une bonne nouvelle : placé de la sorte, il est plus haut et donc plus visible pour les autres usagers de la route.

Cette nouvelle forme de châssis offre une bien meilleure gestion des câbles. À l’arrière, ils sont tout bonnement invisibles, puisque camouflés par les bases latérales. À l’avant, le tube qui reliait autrefois le deck et la colonne de direction n’est plus vraiment un tube : c’est un prolongement du deck, ce qui permet là aussi de mieux dissimuler les câbles. C’est une franche réussite.

La Xiaomi Scooter 4 Lite prend de la hauteur, dans tous les sens du terme : les pneus de 8,5 pouces ont été troquées par des pneus de 10 pouces, tandis que la garde au sol a été rehaussée. Une fois dessus, on se sent naturellement plus grand, avec pour sensation de mieux dominer notre environnement.

Elle prend aussi de la largeur, dans une toute petite mesure cependant. Le plateau fait désormais 17 centimètres de large, soit un centimètre de plus que la Scooter 4 Lite première génération. Le deck de la Scooter 3 Lite, lui, culminait à 15,5 centimètres de large. L’évolution est légère, mais c’est toujours ça de pris pour l’espace dédié à vos pieds. J’ai par exemple pu placer mes pieds – je chausse du 41,5 – aussi bien de manière parallèle, ou en biais. C’est selon votre préférence.

Le système de pliage ne change pas : en trois étapes, le jour est joué. Il suffit de débloquer le premier loquet de sécurité situé sur la base externe de la colonne de direction (attention, il peut être dur à débloquer) ; de déverrouiller définitivement le système ; puis de rabattre toute la colonne vers le crochet situé à l’arrière de la trottinette, où vient s’agripper l’accroche de la sonnette.

Adressée aux utilisateurs mesurant entre 1,20 et 2 mètres, d’un poids maximal de 100 kg, la Scooter 4 Lite (2024) affiche les dimensions suivantes, pliée et dépliée :

Dimension pliée : 1141 (L) x 440 (l) x 530 (h) mm ;

Dimension dépliée : 1141 (L) x 440 (l) x 1219 (h) mm.

Elle bénéficie en outre d’une protection IPX4, qui la protège des éclaboussures d’eau. Elle peut donc rouler sous la pluie sans sourciller. Par contre, la Xiaomi 4 Lite de première génération bénéficiait d’une certification IP54, qui la protégeait de la poussière. Ici, il y a donc une régression. Rainuré, le deck a quant à lui tendance accumulé beaucoup de saletés, tout particulièrement de la terre. Il peut vite se salir.

Concernant le poids, les 16,2 kg n’en font pas un poids plume – c’est 600 grammes de plus que sa prédécesseure. C’est un peu le défaut commun des dernières générations de trottinettes électriques : le poids tend à grimper et à dépasser bien souvent les 15 kg.

Monter les quatre étages de mon immeuble, sans ascenseur, avec la Scooter 4 Lite (2024) à bout de bras n’a pas été une partie de plaisir, sans que cela ne soit insurmontable. Mais pour un modèle aussi abordable – sa batterie et son attirail d’équipement restent modestes -, on est en droit de tiquer. Pour de l’intermodal avec seulement quelques marches à franchir, cela peut faire l’affaire.

Technologies embarquées

Xiaomi n’en fait pas des caisses au chapitre des technologies embarquées. L’écran LED est le même que d’habitude et se contente d’afficher votre vitesse, le mode d’assistance utilisé et l’autonomie restante sous forme de barres. Sobre, classique et efficace. Un clic sur le seul et unique bouton permet d’activer les phares, deux clics activent le mode d’assistance suivant. Disons que vous n’allez pas être dépaysé si vous connaissez la maison.

L’application, elle, est encore plus sobre qu’avant avec une seule et unique interface principale dont la patte graphique a été retravaillée. Ici, il est possible de connaître l’autonomie restante exacte (en km et en pourcentage), d’ajuster le niveau du freinage régénératif (faible, moyen, fort), d’activer le feu arrière en continu et de verrouiller le moteur.

Ce qui est bien, c’est que l’application va à l’essentiel : les informations nous tombent sous les yeux de suite. Une autre page vous permet de naviguer dans les paramètres de l’application et de la trottinette (nom de l’appareil, mise à jour du micrologiciel, informations sur la batterie, guide de conduite, etc.).

Pour ceux et celles qui cherchent des systèmes de sécurité poussés comme une alarme ou un suivi GPS, passez votre chemin : il n’y a rien de tout cela ici. Et en même temps, à 300 euros, on ne peut pas non plus lui demander la lune.

Prudence toutefois : le concurrent Segway généralise petit à petit la fonction « Find my » d’Apple à l’ensemble de sa gamme. Plus le temps avance, plus ses modèles abordables y sont éligibles. Cela peut donc constituer un petit point faible si son plus grand rival décide de démocratiser cette fonction sur ses trottinettes électriques à 300 euros.

Une conduite rassurante et sans folie

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2024) n’est peut-être pas si « light » que en termes de poids, mais elle l’est en revanche en matière de puissance. Ses 300 W de puissance en nominale (la puissance disponible sur la durée) sont certes légitimes vu son prix, mais les 390 W en crête nous paraissent vraiment trop légers en pratique. Surtout que la Scooter 4 Lite de 2023 grimpait jusqu’à 600 W. Encore une fois, Xiaomi a fait des concessions pour faire perdre 100 euros à son deux-roues.

Surtout, des modèles vendus 50 euros plus chers dans le commerce – la Ninebot E2 Plus E et la Ninebot F25E II par exemple – revendiquent une puissance en pic de 500 W. Disons que le delta entre la valeur nominale et en crête est vraiment léger. Le problème, c’est que cela se ressent dans les côtes, les reprises et les accélérations.

Sur des côtes pourtant douces, la trottinette électrique met un certain temps à véritablement atteindre les 25 km/h. Les 20 km/h sont certes rapidement atteints, mais les 5 derniers km/h sont difficiles à aller chercher. On aurait aussi aimé des accélérations plus pêchues, mais à 300 euros, il y a bien des sacrificesOK le mec à accepter.

Ce type d’engin se destine en fait à un public bien précis : le ou la néophyte qui souhaite découvrir l’univers de la trottinette électrique, sans casser sa tirelire. Difficile de penser qu’un utilisateur déjà aguerri et en quête d’un nouveau modèle jettera son dévolu dessus. Cette Scooter 4 Lite (2024) est surtout un bon moyen de mettre le pied à l’étrier.

Surtout que sa prise en main est franchement accessible et facile à appréhender. Vous avez ici une trottinette électrique stable, au comportement rassurant et qui ne risque pas de vous envoyer dans le décor à cause d’une accélération trop brutale. Vous êtes 100 % du temps dans le contrôle du point A au point B que vous ralliez. En plus, la petite largeur du guidon vous permet de vous faufiler très facilement dans le trafic. Pratique.

Je suis même parvenu à lâcher ma main gauche du guidon afin d’indiquer une direction, sans que le tout ne guidonne trop. Ça n’a pas toujours été le cas avec d’autres modèles de trottinettes électriques.

Un freinage régénératif bien dosé, un frein avant efficace

J’ai à titre personnel toujours apprécié le freinage régénératif des trottinettes électriques Xiaomi. Disons qu’il y en a pour tout le monde. Le niveau fort est à mon goût trop puissant – et donc trop brusque – mais il a le mérite d’exister. Peut-être convient-il à une partie des utilisateurs.

Le niveau moyen est selon moi le plus adapté. Ce niveau permet de s’arrêter sans toucher à la manette de frein, mais tout en contrôle. Il agit de deux manières différentes : au-dessus des 15 km/h, l’intensité est relativement modeste ; en dessous des 15 km/h, le freinage est plus vigoureux, et stoppe la trottinette rapidement.

Ce comportement n’est pas si absurde : il permet de décélérer entre 25 et 15 km/h sans subir de freinage régénératif trop intensif, et de profiter d’une reprise décente et moins poussive. Le frein à tambour situé à l’avant est quant à lui efficace : nous n’avons pas grand-chose à lui reprocher, compte du prix final du véhicule.

Plus globalement, anticipez le maximum de situation potentiellement dangereuse et réduisez votre vitesse là où le danger peut être présent. Sur sol mouillé ou sous la pluie, l’extrême prudence est de mise.

Un confort décent, mais pas de miracle non plus

À 300 euros, la Scooter 4 Lite 2nd Gen (2024) ne fait pas de miracle sur le terrain du confort. Pour autant, tout n’est pas à jeter à la poubelle. En chaussant des pneus de 10 pouces non tubeless – contre 8,5 pouces sur la génération précédente -, elle parvient à mieux encaisser les passages de trottoirs et autres aspérités de la route. Vous êtes, disons, plus à l’aise dans vos baskets.

Certes, cette trottinette électrique subit les pavés parisiens, mais elle parvient en contrepartie à gommer un minimum d’irrégularités. Je n’ai jamais terminé un trajet en ayant la sensation de m’être fait bringuebaler dans tous les sens. Le seul point noir notable relevé concerne les poignées, sur lesquels vos mains s’appuient à chaque freinage : elles ont tendance à faire mal au bout d’une dizaine de minutes.

Une petite autonomie

La Scooter 4 Lite (2024) muscle son jeu avec une batterie de 225 Wh, contre un accumulateur de 187 Wh sur l’ancienne génération. Conséquences : l’autonomie théorique grimpe de 20 à 25 km. Rien de transcendant non plus. Surtout qu’entre la théorie et la pratique, il y a bien souvent un monde d’écart dans l’univers des trottinettes électriques.

Les constructeurs s’appuient en effet sur des protocoles qui avantagent bien souvent leur produit. Dans le monde réel, le nôtre comme le vôtre en l’occurrence, cette Scooter 4 Lite (2024) peut parcourir jusqu’à 16 à 17 kilomètres, pour un utilisateur d’1,75 mètre et de 63 kg. Mon parcours domicile-travail est de 10 km, aller-retour. Ajoutez à ca une perte de puissance notable sur vos 2 derniers km : sur du plat, vous dépasserez difficilement les 20 km/h.

Sur des courts tracés, il faudra en moyenne recharger votre trottinette électrique tous les deux jours. Si vous souhaitez faire un crochet chez des amis ou au restaurant, la case recharge est quotidienne. Pour les plus gros rouleurs, il sera difficile de ne pas devoir la brancher tous les jours. Un collègue parcourt par exemple 13 km par jour avec sa trottinette : oublier de la recharger un soir, c’est être condamné à la laisser à son domicile.

L’autre problème, c’est que le temps de charge est particulièrement long : 8h, quand la Scooter 4 Lite de 2023 se limitait à 4,5 heures. Avoir une autonomie aussi faible – même s’il faut la mettre en perspective avec son prix – et une durée de charge aussi interminable est clairement une épine dans le pied que se met Xiaomi.

Prix et disponibilité

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen (2024) est disponible au prix de 299 euros sur le site officiel de Xiaomi, mais aussi plusieurs sites marchands.