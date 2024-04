Pourquoi les ventes de trottinettes électriques chutent fortement, à l’exception de certains modèles

La Fédération des Professionnels de la Micro-Mobilité a publié son baromètre du marché 2023. Au total, 678 000 trottinettes électriques ont été vendues l’année dernière, soit une baisse de 10,67 %. Les engins à plus de 800 euros ont quant eux connu un beau succès.

Chaque année, la Fédération des Professionnels de la Micro-Mobilité (FPMM) met en ligne son baromètre annuel du marché qui nous permet de connaître très précisément le nombre de trottinettes électriques écoulées l’an passé. Les chiffres de 2023 ont été publiés le mardi 16 avril, avec un constat clair : les ventes de trottinettes continuent de chuter.

Deuxième baisse consécutive

En effet, 678 000 unités ont été vendues, soit une baisse de 10,67 % par rapport à 2022 (759 000 unités). À noter que le cru 2022 était lui aussi en recul par rapport à 2021 (-16 %). C’est donc la deuxième année consécutive que le marché se contracte en termes de volumes de ventes. Ci-dessous, voici un récapitulatif des ventes de 2017 à aujourd’hui :

2017 : 101 700 ventes

2018 : 233 900 ventes

2019 : 478 000 ventes (année où les EPDM sont entrés dans le Code de la route)

2020 : 640 000 ventes

2021 : 908 000 ventes

2022 : 759 000 ventes

2023 : 678 000 ventes

La FPMM apporte des explications à ce ralentissement : « Le marché poursuit sa phase de consolidation avec une forte accélération sur la montée en gamme des engins électriques », lit-on dans le baromètre. « Le marché de la micro-mobilité, fortement axé sur la trottinette électrique, continue de se développer avec la mise en place d’un cercle toujours plus vertueux (renouvellement, montée en gamme, durabilité, réparabilité…) vers des produits plus fiables, durables et réparables ».

La montée en gamme évoquée par l’organisme s’observe très clairement dans les chiffres avancés. Les trottinettes de moins de 500 euros ont représenté 66 % des ventes en 2023, contre 76 % en 2022 et 92 % en 2021. En revanche, les modèles de plus de 800 euros ont connu un bond de 20 %. On imagine que la Segway Max G2 et la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra ont joué un rôle.

« L’augmentation des ventes de matériel plus haut de gamme, souvent dans un marché de renouvellement de l’engin, prouve l’importance que prend le besoin de fiabilité et de durabilité recherché par les utilisateurs », explique Grégoire Hénin, Vice-président de la FPMM.

Un prix de vente moyen lui aussi en baisse

Globalement, le prix de vente moyen connaît tout de même un déclin : 408 euros en 2023, soit une baisse de 9,9 % par rapport à 2022. L’an passé, le coût moyen avait « bondit de plus de 33 % du fait de l’augmentation des coûts d’approvisionnement (et notamment du fret maritime) », analyse la FPMM.

Le rapport met enfin en exergue un détail intéressant : ⅓ des propriétaires de trottinettes électriques pratiquent l’intermodalité. C’est-à-dire qu’ils emportent leur véhicule dans un autre moyen de transport, comme un métro ou un RER, par exemple.

Entre 2020 à 2023, il s’est vendu plus de 3,25 millions d’unités de trottinettes électriques pour un chiffre d’affaires d’1,14 milliard d’euros.