On a testé la Segway ZT3 Pro E, une trottinette électrique avec un excellent rapport qualité-prix

La nouvelle trottinette électrique ZT3 Pro E vient bousculer le catalogue de la firme sino-américaine Segway-Ninebot. Avec son tarif de 749 euros, ce modèle abaisse le ticket d’entrée du haut de gamme, venant ainsi mettre au placard la P65E née en 2021.

La Segway ZT3 Pro E débarque ainsi en alternative à la Ninebot MAX G2 E, quasiment au même tarif, mais avec une plus belle promesse. La trottinette électrique affiche 70 km d’autonomie théorique, une puissance nominale de 650 W, des roues de 11 pouces tout-chemin et une double suspension.

On sent une évolution claire du rapport prix/prestation chez Segway-Ninebot, surtout face à une concurrence agressive : la sobre Xiaomi 4 Pro Max, la future Navee ST3 et la récente Niu KQi 300X. La ZT3 Pro E rebat-elle les cartes en faveur de Segway ? On l’a essayé plusieurs jours durant pour juger cela.

Fiche technique

Modèle Ninebot Segway ZT3 Pro E Autonomie annoncée 70 km Temps de recharge annoncé 240 min Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 1600 watts Poids maximal supporté 120 kg Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Un poids lourd du design

Le débat des fatbikes est très présent dans le domaine des vélos électriques, mais pourrait-il le devenir chez les trottinettes électriques ? La Segway ZT3 Pro en impose à première vue avec son carénage agressif, son garde boue avant façon motocross, et des pneus larges et crantés. Le X lumineux à l’avant ajoute un peu d’outrance, mais le reste reste assez classique.

Le deck accroche bien, est large avec une arrière relevé, parfait ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid

La colonne de direction est simple, le deck aussi avec 45 cm de long, plus une surface inclinée de 20 cm pour le pied arrière. Le deck sert de garde-boue arrière, qui est doté d’une barre lumineuse ne s’étant jamais manifestée, tandis qu’une attache de top case et de siège existent (options non disponibles en Europe).

Panier, siège et top case existent hors Europe. // Source : Segway by Ninebot

Pas forcément plus longue qu’une autre trottinette électrique (1,23 m), la ZT3 Pro détonne surtout par sa hauteur de 1,35 m, en raison de la garde au sol de 15,5 cm. Le guidon est aussi très large (64 cm), le plus imposant de mémoire de testeur, même si la longueur utilisable n’est que de 56 cm en raison des clignotants situés aux extrémités. L’éclairage est conventionnel, fixé sous le guidon, tandis que le feu arrière commun aux autres Segway paraît presque étranger.

Le système de pliage est également traditionnel. Un levier à l’avant déverrouille la charnière de la colonne de direction, qu’il faut forcer un peu. Le guidon vient se poser sur le deck, où un crochet vient attacher le tout sous la surface du deck. Le pliage est symétrique.

Face au pliage déporté à droite des trottinettes électriques plus légères, la Segway ZT3 Pro ne cherche pas à être porté au quotidien. Pesant 29,8 kg selon notre mesure, l’engin est impossible à soulever sur plus de 10 mètres. A oublier pour le multimodal, mais la trottinette tient bien sur sa béquille.

Un écran large aux boutons peu ergonomiques

L’écran central de la ST3 Pro marque l’autre rupture avec la gamme Ninebot. Néanmoins, les précédentes P et GT nous avaient déjà habitués à cet affichage panoramique, où la vitesse est affichée en énormes caractères. Ici hexagonal et dépassant du guidon, l’écran est simpliste au possible, avec une jauge de batterie à 10 voyants, un indicateur de mode et quelques icônes type Bluetooth ou de contrôle de traction.

Bien intégré et lisible, l’écran affiche l’essentiel. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’écran est peut-être flatteur, il n’est toutefois pas tactile. Il faut passer par une commande déportée placée sous la gauche du guidon, et qui héberge 5 boutons. Le problème, c’est qu’on y trouve aussi ceux des clignotants : ce n’est pas le plus pratique.

Si l’on atteint le clignotant gauche facilement, celui de droite est trop loin. On vient par ailleurs appuyer par erreur sur le bouton de mode (haut), ou le bouton spécial rouge. Ce dernier peut avoir l’une des 4 fonctions au choix dans l’application, le mieux étant de le programmer sur l’anti-recul en montée, selon nous.

Bref, on aurait aimé une commande dédiée aux clignotants comme sur les Navee, Niu ou Xiaomi, plus proche du pouce. Au contraire, la position de la sonnette est justement très naturelle et tombe bien sous le pouce, sans devoir changer la position de sa main.

Une appli superbe

De l’écran simpliste, on passe à une application qui regorge de fonctions et de personnalisations. C’est la grande force de la marque. La page d’accueil débute avec le pourcentage de batterie et l’autonomie restante ( 50 km théorique en mode S).

Dessous à gauche, il est possible d’accéder au tableau de bord. Il fait office de compteur augmenté, avec la puissance délivrée, le kilométrage, la durée, la température, etc. Au milieu de la page d’accueil, l’utilisateur peut verrouiller ou déverrouiller la trottinette, et y ajouter un code de verrouillage (mais pas de puce NFC comme les P65E & co). Tout ceci se pilote via le menu de paramètres, très fourni :

activation d’alarme (3 niveaux de sensibilité) ;

activer le contrôle de traction ;

choisir le niveau de régénération au freinage ;

changer le temps d’attente avant extinction ;

modifier la vitesse de démarrage au pied ;

si les clignotants doivent faire du bruit, etc

Impossible de tout lister, et l’on détaillera la partie recharge plus bas. Quelques fonctions sont même en version bêta, sous le sigle « Ninebot Labs ». On y trouve au moment de notre test le contrôle de descente et le démarrage de la trottinette en poussant. Ce dernier est impossible si l’on a forcé le mode veille en cas d’immobilisation longue.

Plus anecdotique, l’enregistrement des trajets permet de « revivre » avec une géolocalisation vos différents trajets. On peut aussi consulter les données de batterie et mettre à jour la Segway ZT3 Pro à distance.

Globalement, l’application est très complète, et intuitive à utiliser !

Un confort royal

Haut perchée, la Segway ZT3 Pro E est parée pour faire face à toutes les chaussées dégradées. La double suspension avale les dos d’ânes conçues pour les voitures, les sauts de trottoirs mal dessinée sur les pistes cyclables, et les trous non comblées de la route. En ville, c’est un bonheur de confort, laissant toutefois filtrer quelques vibrations à l’arrière. Mais rien de dramatique.

Le confort est superbe, les roues restant à diamètre 11 pouces et aux pneus peu polyvalents. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’agrément est encore meilleur que la cousine Ninebot Max G2 E, mais on aimerait les mettre en face pour le juger objectivement. En tous cas, les pneus plus crantés de la ZT3 Pro lui donne un avantage incontestable sur les chemins, grâce à une bonne adhérence (sans excès sur les feuilles mortes humides), tout comme sous la pluie. Le grand guidon procure en outre une bonne maniabilité, même si le poids génère une certaine inertie en virage.

Le TCS (contrôle de traction) n’a pas véritablement fait de différence sur une surface à adhérence précaire (pluie, feuilles mortes), comme ce que nous avons pu constater sur les F2 et G2. Le freinage est en tous cas impérial, au travers des deux disques mécaniques et d’un ABS électronique en renfort. Enfin, le frein arrière bloque tout de même assez tôt, rendant le tout difficile à maîtriser en raison de la garde au sol haute. Il faut donc savoir doser.

Un moteur… trop performant ?

Le moteur vient mettre la ZT3 Pro sur une autre planète. Sa puissance nominale de 650 W permet se passer les pentes très raides sans aucune perte de vitesse, marquant un net écart avec les 500 W des Max G2, Xiaomi ES 4 Ultra et Navee S65. De plus, nous parlons du mode S « classique », qui ne propose pas la limite de 1 600 W en pic.

Pour en profiter, il faut débloquer le mode Boost dans l’application et l’activer en actionnant le frein et l’accélérateur. L’accélération sonne alors comme un vrai coup de pied au derrière : c’est même trop à notre goût. Il fait même décoller la roue avant si l’on est pas équilibré sur la trottinette électrique. On l’utilisera véritablement en cas de pente extrême.

Le moteur de 650 W est super, mais accélère trop fort. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le mode S est amplement suffisant et puissant, voire même trop performant pour une utilisation en ville. On aurait presque aimé un mode plus doux – à l’image de ce que propose Niu – ou un mode D personnalisable à 25 km/h (contre 20 km/h maxi ici). L’autre mode Eco toise à 15 km/h, tandis que le mode Walk plafonne à 5 km/h. Quant au bruit, il est perceptible hors circulation, mais est peu gênant ailleurs, loin d’une Navee S65 ou des Dualtron.

Une autonomie correcte, loin de la théorie

Sur le papier, la Segway ZT3 Pro promet 70 km d’autonomie à 15 km/h. Mais pour plus de transparence, la marque précise un rayon d’action de 50 km à 25 km/h. Là encore, il s’agit d’une valeur théorique avec 75 kg sur le plat à vitesse constante, et probablement à température idéale.

Qu’en est-il sur le vrai terrain parisien, avec de nombreux arrêts, ponctué de quelques pentes ? Entre 5 et 10°C, nous avons enregistré à peine plus de 30 km par charge (31,1 en moyenne exactement).

Par temps assez froid, la ZT3 dépasse à peine 30 km par charge. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Une différence notable due au froid mais davantage qu’attendue, avec une consommation gourmande à 19,2 Wh/km (contre 16,4 Wh/100 km sur l’Urban Native à 1 500 W). Cela me fait penser à une expérience personnelle sur la Ninebot F40i, qui affichait une telle consommation en 2022 ! Pourtant, la capacité de 597 Wh était prometteuse, même si elle est pondérée par le fonctionnement en 48 V (soit 12,4 Ah).

La bonne nouvelle, c’est que la trottinette ne bride que peu les performances à faible niveau de charge. Aussi, les 10 voyants clignotent chacun donc offrent une jauge à 20 niveaux de chacun 5 %. C’est précis, et l’application y ajoute le pourcentage (tout comme l’écran, mais en recharge seulement).

La connectivité permet de suivre la charge avec un compte à rebours, améliorant l’expérience (comme chez Niu). Bons points, le chargeur est rapide (4 A ou 210 W), soit 1h30 pour une moitié de charge et à peine 3 heures pour un plein total. C’est même très rapide vu la capacité ! La prise de charge est cachée derrière un capuchon en silicone à l’avant du deck, mais attention, c’est un poil court, donc de l’eau peut y stagner.

Prix et disponibilité

Dévoilée début septembre 2024, la Segway ZT3 Pro E a donné son coup d’envoi commercial début octobre. A 749 euros, c’est donc la nouvelle « entrée de gamme » de la famille Segway, sous les 999 euros de la P65E, venant même s’immiscer entre les Ninebot Max G2 E (899 euros) et F2 Pro E (649 euros).

749 euros, « seulement » pourrait-on dire. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

La trottinette électrique est disponible en ligne sur le site officiel Segway France (+15 euros de livraison), ainsi que chez de nombreux revendeurs. On la trouve chez Boulanger, Fnac ou encore Weebot, souvent à prix inférieur, n’hésitez donc pas à comparer. La garantie de la ZT3 Pro est classique, de 2 ans hors pièces d’usure, tandis que la réparabilité est possible via téléphone ou directement sur le site officiel.