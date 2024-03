On a essayé la trottinette électrique haut de gamme de Niu : Xiaomi et Segway peuvent s’inquiéter

Nouvelles trottinettes électriques haut de gamme avec clignotants et suspension, les Niu KQi 300 font forte impression lors de nos premiers tours de roue au Salon de Lyon.

Avec seulement 1 % du marché, Niu n’est pas la marque la plus populaire dans les rues en matière de trottinettes électriques, loin derrière Ninebot, Xiaomi ou encore Pure. Pourtant, la firme chinoise possède un catalogue de modèles sérieux, et même très différents des autres notamment avec la KQi Air en carbone. Plus abordables, les nouvelles KQi 300P et 300X marquent une sérieuse évolution par rapport aux KQi3, lancées en 2022. Nous les avons approchées au Salon du 2 roues de Lyon, et même pris le guidon de l’une d’entre elles. Voici nos premières impressions.

Silence, ça tourne (la poignée)

Possédant une KQi3 Pro, j’ai cette fois-ci jeté mon dévolu sur la Niu KQi 300P, la plus proche et la plus modeste du duo. Effectivement, le style est similaire, tant mieux pour le superbe deck très large avec ses parties relevées qui apportent de meilleures positions de conduite (ou qui permet de mettre un objet à l’avant des pieds).

On remarque également un garde-boue arrière redessiné, incluant un feu-stop moins vulnérable aux chocs et projections, et un éclairage avant puissant qui reste au programme. Autre détail pensé contre les projections : le port de charge auparavant placé sur les flancs migre à l’avant du plateau.

L’éclairage est puissant pour les endroits mal éclairés. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le feu rehaussé est plus visible et moins exposé aux projections. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le port de charge quitte les flancs pour le deck, car trop vulnérable. // Source : M. Lauraux pour Frandroid très peu de changement sur le guidon // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le pliage reste identique, le poids approche les 21 kg. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Au guidon, on apprécie tout particulièrement l’arrivée de clignotants, un équipement essentiel en trottinette électrique. La petite commande sous le pouce droit est simple, et un double clic active une fonction warning. Large, le guidon accueille un écran central vertical, avec un affichage légèrement modifié. Mais ce qui change, c’est la conduite conduite : il faut ici oublier la traditionnelle gâchette d’accélération.

Constructeur de scooters électriques, Niu a intégré une poignée tournante sur les KQi300. Ce choix fait débat, car l’angle de la poignée est grand et a tendance à fatiguer la main assez rapidement. Aussi, bien que la présence de deux poignées de frein soit appréciée, celle située à droite est moins facile d’accès, obligeant à lâcher la poignée avant de pouvoir l’utiliser. L’activation des clignotants est un peu conflictuelle : ces commandes devraient-elles basculer à gauche pour simplifier le tout ? Ce n’est peut-être qu’une question d’habitude.

Belle puissance et confort rehaussé

Quoi qu’il en soit, la puissance continue de 450 W du moteur arrière est bien ressentie sous la poignée, atteignant même 900 W en pic de puissance. Sur la petite piste, la différence est nettement perceptible par rapport à la KQi3 Pro (350 W), et le frein moteur est efficacement présent. En complément de ce dernier, le vélo est équipé de deux freins à disque qui, bien que mécaniques, se montrent moins brutaux que ceux auxquels on pourrait s’attendre.

La taille des roues a été augmentée à 10,5 pouces (contre 9,5 pouces auparavant), améliorant ainsi la maniabilité dans les virages, même si le profil des pneus reste le même. Le confort était déjà un point fort, et la Niu KQi300 y ajoute désormais un élément clé : la suspension avant.

On ne peut plus dire que la marque a accusé le coup des dernières nouveautés de type Ninebot Max G2 ou Xiaomi 4 Ultra. La piste interne lyonnaise manquait un peu de polyvalence pour juger de cet élément, mais c’est extrêmement prometteur sur les premiers hectomètres.

Des Niu KQi 300 alléchantes, de quoi défier la Ninebot G2 ?

Surtout, la trottinette électrique contient toutes ses qualités dans un prix attractif. La Niu KQi 300P est lancée à 699 euros, et même à 573,18 euros avec l’offre de lancement avant les premières livraisons en mai. En revanche, le poids de 20,6 kg fait réfléchir (elle est donc difficilement transportable), et la sonnette un peu cheap est préjudiciable vu le reste du design.

La batterie de 486 Wh promet 48 km d’autonomie théorique (mais probablement 30 km en pratique), contre 60 km pour la grande sœur. La Niu KQi 300X augmente sa batterie à 608 Wh, et offre de meilleures performances (500 W continu, 1000 W en pic).

Là aussi, le prix de 799 euros aura de quoi affronter les Ninebot et Xiaomi, motivant la marque à chercher des parts de marché. Nous avons hâte de tester et de la comparer.