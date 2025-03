Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ces deux dernières années, Frandroid a fait le tour des trottinettes électriques Xiaomi Electric Scooter 4 : Ultra, 4 tout court, Lite et la dernière Max. Fait étrange, c’est cette dernière qui est remplacée en priorité pour la nouvelle et cinquième génération. La Xiaomi Electric Scooter 5 Max devance donc les Pro et 5 « de base », et représente ainsi le haut de gamme du catalogue. Pas question de la comparer ici à la Ninebot Max G3 E, mais plutôt à la nouvelle F3 Pro E. Le géant chinois ne précise pas encore si la Scooter 4 Ultra trônera encore au catalogue.

Car la Xiaomi 5 Max reprend les mêmes moteur et batterie que la 4 Pro Max. Il ne faut donc pas attendre de surprise côté performances et autonomie. Néanmoins, le design revient à du de classique, tandis qu’une suspension avant devrait améliorer le confort. Espérons aussi que l’application soit plus riche, elle qui a déçu sur sa devancière.

En tous cas, les améliorations sur le papier promettent, le tout à prix alléchant : 604 euros ! De quoi rivaliser avec Ninebot-Segway, ou les dernières Niu et Navee ? Voici notre verdict suite à une centaine de kilomètres au guidon de cette trottinette électrique inédite.

Fiche technique

Modèle Xiaomi Electric Scooter 5 Max Autonomie annoncée 60 km Temps de recharge annoncé 540 min Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 1000 watts Poids maximal supporté 120 kg Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Une qualité de fabrication plus flatteuse

Fini l’apparence atypique voire presque baroque de la 4 Pro Max, la Xiaomi Electric Scooter 5 Max revient à une uniformisation du style. Tout comme chez Segway-Ninebot, la tendance est à une apparence plus robuste, épaississant les traits. En dimensions, peu de différences à noter, sauf pour le deck qui prend de la largeur (19 vs 15 cm), et à petite partie inclinée (top pour poser son pied arrière). C’est cette partie, ainsi que la grande plaque « MAX », qui se distinguent du modèle Pro.

Les roues de 10 pouces ne bougent pas. Ce qu’on remarque, ce sont les nouveaux garde-boues en plastique très rigides et bien fixes. Ils renforcent l’impression de solidité de l’ensemble, tout comme la finition plus flatteuse, avec des jeux minimes entre les différentes pièces.

Un éclairage auto

La colonne de direction n’offre rien de nouveau, ni le guidon, à l’exception d’un crochet pour un sac. La Xiaomi ES 5 Max reconduit les poignées à l’identique, l’accélérateur au niveau du pouce, et la sonnette/loquet de pliage. Le pliage est justement le même qu’auparavant, avec un levier facile à manipuler, pendant que l’on rabat la potence de façon asymétrique. C’est une configuration issues des premières générations, où le poids permettait de soulever facilement la trottinette électrique. Hélas, le poids s’envole sur cette 5e mouture, recensée à 25,3 kg, loin des 22,3 kg annoncés ! Ca pique.

Enfin, signalons que Xiaomi a revu légèrement l’intégration de l’éclairage avant, qui semble éclairer davantage que sa prédécesseuse. Il est toujours automatique (le capteur est au niveau de l’écran), tout en restant activable manuellement ou non. Le feu arrière reste conventionnel, avec une fonction feu-stop.

Pour se différencier de la Pro, la Xiaomi Electric Scooter 5 Max adopte deux barres lumineuses sous le deck. Cet élément de décor bleu clair ne peut changer de couleur, et s’active automatiquement avec l’éclairage, mais est heureusement désactivable. Clairement, c’est un point pour séduire les amateurs de Dualtron & co.

Un écran encore (trop ?) classique

Au risque de nous répéter, Xiaomi n’innove pas et utilise quasiment le même écran depuis des années… Enfin pas complètement, car il est ici légèrement différent, ce qui ne saute pas au premier coup d’œil. C’est une affaire de détails, comme la forme des barres de jauge de batterie, le pourcentage en charge affichant jusqu’à 100 %, ou l’emplacement des icônes. Rien de transcendant, mais la finition des bords est aussi plus soignée (et plus imperméable a priori).

Un seul bouton toujours, afin d’allumer la trottinette électrique, de changer de mode ou d’activer l’éclairage. C’est minimaliste. Deux autres boutons à gauche du guidon, idéalement placés sous le pouce, permettent de commander les clignotants.

Une application Xiaomi correcte et fluide

L’application Xiaomi de la 4 Pro Max nous avait laissé pantois, car en retrait questions infos et fonctionnalités. La firme asiatique a corrigé le tir, en faisant revenir certaines fonctionnalités. C’est aussi plus intuitif, sous l’autonomie restant et le pourcentage de batterie.

On tombe de suite sur le verrouillage moteur, le menu « conduite assistée » qui ouvre quelques réglages (TCS, assistant en côte, freinage), et celui du kilométrage. Ce dernier revient dans l’appli, donnant les kilométrages des 10 derniers trajets avec votre vitesse moyenne, sans indication de date et encore moins de géolocalisation. En parallèle, il reste possible de suivre les données de la trottinette électrique et de la batterie (température, tension, etc).

Si la connectivité n’est pas aussi riche que celle de ses concurrents, le tout fonctionne de manière fluide, sans bug, et sans avoir à redémarrer l’application à chaque manipulation.

Un freinage trop léger, une puissance correcte

En se focalisant sur les matériaux et le confort, Xiaomi a laissé de côté les évolutions électriques. Le moteur dans la roue arrière est identique à la précédente génération, développant donc 400 W en continu et 1000 W en pic. C’est donc très suffisant en ville, avec des accélération assez vives.

Par contre, la Xiaomi Electric Scooter 5 accuse le coup sur les pentes raides face aux modèles 500 W, perdant facilement de la vitesse au-delà de 20 %. L’apport du TCS (contrôle de traction) tempère légèrement les accélérations pour éviter de patiner sur les surfaces glissantes. Toutefois, nous avons forcé sur des lignes blanches, pavés ou graviers, sans différence notable d’adhérence.

Le freinage, toujours à tambour l’avant et électronique à l’arrière, semble en retrait par apport à la 4 Pro Max. Identique à 15 km/h, la distance d’immobilisation augmente à 20 et surtout à 25 km/h selon nos mesures (5,30 m contre 4,50 m). La gestion de la régénération d’énergie a aussi légèrement changé. Pour la désactiver, il faut décocher la « récupération intelligente d’énergie ». Ce qui n’est pas forcément intuitif, car l’on peut toujours modifier le niveau faible, moyen ou fort (dans le vide).

Un confort en nette hausse !

La Xiaomi Electric Scooter 5 Max reprend la fourche avant suspendue hydraulique de sa prédécesseur. Mieux, la trottinette électrique ajoute une paire de ressorts à l’arrière. Cela fait toute la différence, car elle bien mieux les gros obstacles. On appréhende donc moins les gros trottoirs et trous dans la route, mais les vibrations restent élevées sur les pavés.

L’amélioration est aussi sensible en termes de sensations de conduite. Bien que le poids augmente, l’agilité semble supérieure, avec une meilleure précision de direction, même en virage serré ou en slalom. Il faut dire que la grande surface du deck aide, tout comme la petite surface inclinée pour une position du corps plus « active ».

30 km d’autonomie minimum, 9h par charge

Autre composant reconduit dans cette 5 Max, la batterie de 477 Wh ne change pas d’un iota. Xiaomi indique donc toujours 60 km sur le papier, sans prendre en compte la hausse du poids. Nous avons testé la trottinette électrique dans des conditions quasi identiques à la 4 Pro Max (80 kg, circulation parisienne), et sur les mêmes tracés.

Le verdict ? L’autonomie réelle est peu ou prou similaire, mesurée à 30 km sous 10°C et plutôt 35 km à 15°C. La perte d’énergie est très linéaire, tandis que sous les 10 %, la perte de puissance est nette, et se dégrade progressivement jusqu’à 0 %.

Une recharge trop lente (mais très rapide en option)

Correction par rapport à notre première version de l’essai de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max, le chargeur rapide livré avec notre exemplaire de test était en option. En effet, le chargeur classique est bien moins performant : 70 W contre 207 W ! Utilisé ici pour notre test de la Xiaomi 5 Max, il permet bien une charge très lente, soit 9 heures pour passer de 0 à 100 %.

Par contre, et malgré une batterie identique, le comportement est différent. La trottinette met 1h pour passer de 0 à 5 %, puis accélère jusqu’à 80 % où le pourcentage s’emballe : 10 min pour passer à 89% ! Puis le tout redescend pour atteindre 100 % en 1h. Un défaut d’affichage, peut-être ? Car cela ne vient pas du chargeur, après vérification de ce comportement avec un chargeur rapide (confirmant une charge en 3 heures).

Le suivi de la charge est possible via l’application tout comme sur l’écran. Sur ce dernier, l’affichage accole un “%” à côté du nombre, et atteint 100 % contre 99 auparavant.

Un prix en baisse !

La Xiaomi Electric Scooter 5 Max a donné son coup d’envoi le 3 mars 2025. C’est à peine 10 mois après la 4 Pro Max qu’elle remplace ! Surtout, la carrière de cette dernière va cesser puisque le prix de sa succession est inférieur : 604 euros contre 650 euros ! Surprise donc de la marque chinoise, qui baisse les tarifs malgré une trottinette électrique améliorée.

Il fallait au moins cela pour se remettre dans le bon chemin. Sa pire ennemie est sans nul doute la Navee GT3 Max attendue au même tarif, car elle lui ressemble beaucoup, et semble même en être une étroite cousine. Cela ne nous étonnerait pas après le duo Xiaomi 4 Ultra/Navee S65 ! Par contre, la Navee aura une batterie plus grande, et sera donc plus lourde.

On peut même parler d’une lutte à trois, car la nouvelle Ninebot F3 Pro E arrive avec une double suspension et de sacrés arguments à environ 649 euros, voire à quatre avec la Niu KQi300X.

Xiaomi 5 Max Ninebot F3 Pro Navee GT3 Max Niu KQi 300X Prix 600 € 649 € 599€ 649 € Puissance/pic 400/960 W 550/1200 W 400/1000 W 500/1000 W Roues 10” 10” 10” 10,5” Freinage Tambour + eABS Disques + eABS Tambour + eABS Disques + eABS Suspension AV/AR AV simple AV/AR AV double Batterie 477 Wh 477 Wh 596 Wh 608 Wh Autonomie 15 km/h 60 km 70 km 75 Km 60 km Poids 22,3 kg 19,3 kg 23 kg 22,1 kg

Un SAV compliqué ?

Inutile de tout ressasser (voir notre essai de la Xiaomi 4 Pro Max), mais nous avons eu peine à comprendre le SAV Xiaomi pour une trottinette Electric Scooter, ou comment réparer sa trottinette.

Un site web sans lieu physique disponible, pas de formulaire clair et pas de pièces détachées (mais trouvables via des intermédiaires), ce n’est pas rassurant avant un achat à plusieurs centaines d’euros ! Surtout, les rivaux font mieux en la matière, cela peut être décisif avant de faire son choix.

Seules certitudes, une garantie de 2 ans hors pièces d’usure, et un contact limité à un numéro ou une adresse email.