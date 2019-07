Les Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus s’apprêtent à être dévoilé. Nous pouvons en établir le design final grâce à la fuite des factices qui seront présents dans certains magasins, pris en photo par les fuiteurs.

Samsung s’apprête à dévoiler officiellement sa nouvelle génération de smartphones grands formats dédiés aux professionnels : le Galaxy Note 10. Nouveauté cette année, il sera également accompagné d’un Galaxy Note 10+ pour offrir un format plus large et des capacités supplémentaires.

Comme le veut la tradition, les fuites s’enchaînent sur ces appareils, faisant que nous en connaissons déjà le look et les spécifications. Cependant, cela s’est fait jusque là par le biais de rendus. Aujourd’hui, nous avons le droit à une meilleure vision de ce que seront ces smartphones dans la nature.

Modèles factices des Samsung Galaxy Note 10

Le fuiteur MIKKE, bien connu de la plateforme Slashleaks, a en effet découvert des photos volées des modèles factices des Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+. Ceux-ci sont les modèles en plastique affichés en présentoir en magasin, permettant de voir ce que donneront les smartphones en main sans abîmer un précieux appareil à revendre.

Pour l’occasion, nous avons surtout le droit de voir un peu plus précisément ce que donneront les dos des dos appareils. Pour rappel, le Note 10+ est celui ayant droit à deux capteurs supplémentaires en dessous de son flash au dos. Il semble qu’il sera définitivement plus grand, mais pas nécessairement plus épais.

Dommage : nous ne verrons pas aujourd’hui plus en détails les faces avant des téléphones. Il semble que ces factices soient surmontés d’une protection écran ne leurs correspondant pas, pour preuve la forme de pilule du trou destiné à accueillir le capteur avant sur le Note 10+.