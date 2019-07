Le Samsung Unpacked dédié au Galaxy Note 10 se rapproche. EVLeaks a pu mettre la main sur deux images promotionnelles nous présentant le Galaxy Note 10+ et la Galaxy Watch Active 2.

La présentation officielle des Samsung Galaxy Note 10 se rapproche de plus en plus. Et dans cette industrie, cela veut dire une chose particulière : les fuites sont de plus en plus conséquentes.

Nous avons déjà eu droit de regard sur de nombreuses images des prochains appareils prévus par Samsung, et même de la Galaxy Watch Active 2. Aujourd’hui, EVleaks nous offre une ultime vision en direct de la communication de Samsung.

Galaxy Note 10+ et Galaxy Watch Active 2 en fuite

Le fuiteur a en effet pu récupérer deux images promotionnelles mettant en avant le Galaxy Note 10+ mais aussi la Galaxy Watch Active 2. Ces images sont semble-t-il prévues pour être utilisées sur les réseaux sociaux et les sites internet de la marque.

Si elles ne nous disent pas grand-chose que nous ne connaissions pas déjà, c’est une bonne confirmation à avoir sur les fuites entourant les deux appareils. Qui plus est, leurs ressemblances font qu’on peut déterminer que les deux produits devraient être présentés au même moment, le 7 août prochain. Rendez-vous donc à cette date sur FrAndroid pour les découvrir dans toute leur splendeur !