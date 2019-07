En plus de ses nouveaux Galaxy note 10, Samsung devrait prochainement présenter une nouvelle montre connectée, la Galaxy Watch Active 2. Celle-ci se dévoile en avance avec des premiers rendus.

Après une première montre Galaxy Watch Active présentée en même temps que le Samsung Galaxy S10, le constructeur coréen devrait prochainement présenter sa successeure, la Galaxy Watch Active 2.

On savait d’ores et déjà, grâce à Sam Mobile, que Samsung avait dans les tuyaux une nouvelle montre abordable, mais c’est désormais au tour du site Android Headlines de dévoiler un premier rendu apparemment officiel de la Galaxy Watch Active 2.

Comme sur les précédentes photos en fuite, on peut découvrir que la montre devrait intégrer deux boutons physiques sur la tranche droite du boîtier. L’un des deux boutons est par ailleurs cerclé de rouge, ce qui semble indiquer une particularité, même si on ignore encore laquelle. Par ailleurs, comme la première Galaxy Watch Active, cette deuxième version ne devrait pas non plus proposer de cadran rotatif comme sur la Galaxy Watch classique.

Un bracelet en cuir qui serait inclus de base

On peut également découvrir un bracelet qui semble en cuir — ou en simili — ce qui semble indiquer qu’un des modèles proposés devrait proposer un tel bracelet. Rappelons que la première Galaxy Watch Active n’était proposée qu’avec des bracelets en silicone et que le bracelet en cuir devait être acheté en plus. Selon les informations de Sam Mobile publiées il y a quelques jours, la Samsung Galaxy Watch Active 2 devrait intégrer un électrocardiogramme, mais aussi un système de détection de chute, à l’instar de l’Apple Watch.

On ignore encore quand la montre de Samsung sera présentée. Néanmoins, le constructeur coréen organisant une conférence le 7 août prochain pour le Galaxy Note 10, il y a de fortes chances pour que la montre soit présentée au même moment.