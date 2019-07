Alors que l’on s’attendait à ce que Samsung sorte une nouvelle Galaxy Watch d’ici la fin de l’année, il semble que ce ne sera pas le cas. Selon les informations de SamMobile, le constructeur coréen prévoirait plutôt une nouvelle Galaxy Watch Active, plus compacte et moins chère.

Une Galaxy Watch en octobre dernier, une Galaxy Watch Active en février, on s’attendait logiquement à ce que Samsung dévoile d’ici la fin de l’année une nouvelle Galaxy Watch 2. Il semble finalement que ce ne sera pas le cas.

En effet, le site SamMobile, spécialisé dans l’actualité du constructeur coréen et généralement bien informé, a appris de la part d’une source qu’il n’y aurait « pas de Galaxy Watch 2 » cette année, mais que Samsung prévoyait à la place de lancer une Galaxy Watch Active 2.

La différence entre les gammes Watch et Watch Active réside non seulement dans le gabarit, plus compact sur les modèles Active, mais également sur le prix. En effet, si la Galaxy Watch avait été lancée au tarif de 329 euros, la Galaxy Watch Active était disponible à 249 euros au lancement.

Les images obtenues par SamMobile permettent également de découvrir un écran rond avec deux boutons sur le côté — dont un avec un cercle rouge — mais également un microphone et un haut-parleur. De quoi laisser penser que la Galaxy Watch Active 2 sera compatible avec les appels ou l’assistant vocal. Au dos, la montre semble dotée d’un lecteur de rythme cardiaque.

Du côté des caractéristiques techniques, SamMobile indique que la Galaxy Watch Active 2 serait dotée de 1,5 Go de RAM et de 4 Go de stockage. Deux modèles seraient disponibles, l’un avec un cadran de 40 mm de diamètre et l’autre avec 44 mm de diamètre. Le modèle le plus large serait doté d’une batterie de 340 mAh, quand le plus petit intégrerait une batterie de 237 mAh. Enfin, les deux formats seraient proposés en trois coloris (argent, noir et doré) et embarqueraient One UI en version 1.5.

On devrait en savoir plus sur la Samsung Galaxy Watch Active 2 lors de sa présentation officielle. Celle-ci pourrait avoir lieu lors de l’IFA de Berlin qui se déroulera à la fin du mois d’août.