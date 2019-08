Samsung ne devrait pas proposer de prise jack sur le Galaxy Note 10. Le port casque historique perd l’un de ses meilleurs représentant.

La présentation du Samsung Galaxy Note 10 approche à grands pas, et pas un seul jour ne passe sans une nouvelle fuite ou rumeur le concernant. On sait déjà presque tout sur le smartphone, et ce sont désormais de petits détails que l’on apprend.

La dernière fuite en date révèle le destin de la prise jack.

Un adaptateur USB-C dans la boite

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs concordaient vers la disparition du port jack 3,5 mm sur le Galaxy Note 10. Le journaliste Roland Quandt a publié sur Twitter des images détaillées d’un adaptateur USB Type-C vers jack que l’on trouvera dans la boite du smartphone.

C’est une nouvelle preuve que Samsung a fait une croix sur le port casque historique pour son nouveau fleuron. C’est la première fois que le fabricant coréen ferait ce choix pour un smartphone haut de gamme.

Samsung était l’un des derniers fabricants à défendre fermement le port jack, mais va finalement rejoindre Apple, Google et OnePlus qui ont déjà supprimé le connecteur sur leurs fleurons.

