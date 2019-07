Les smartphones Pixel de Google sont devenus des références sur différents secteurs. La photo étant la grande qualité des produits de la firme de Mountain View. La quatrième génération de Pixel arrive bientôt, il est temps de récapituler tout ce que l’on sait sur les Pixel 4 et Pixel 4 XL.

Notre vidéo sur le design du Pixel 4

Deux modèles : on ne change pas une équipe qui gagne

Comme pour les trois premières générations de Pixel — et le Pixel 3a — il y aura deux modèles : le Pixel 4 classique et Pixel 4 XL. Les différences entre les deux modèles se situent sur la taille d’écran, de son design et de la batterie.

La génération devrait se résumer à ces deux modèles pour l’instant. Avec la sortie il y a peu des Pixel 3a et 3a XL, il est difficile d’imaginer Google annoncer de potentiels 4a et 4a XL moins de 6 mois après leur sortie.

Design : 3 designs différents

Concernant son design, les premières fuites parlaient d’un smartphone avec un écran percé comme les Samsung Galaxy S10. On aurait donc un smartphone gardant un design dans la lignée des Pixel. Certains parlaient même d’un smartphone sans boutons physiques, préférant un système de boutons capacitifs.

MAIS, quelques jours plus tard apparaît un tout autre design ressemblant aux rumeurs sur l’iPhone 11 avec un module photo carré à l’arrière.

L’avant aurait un écran de 5,6 à 5,8 pouces de diagonale pour le Pixel 4 classique et de 6,2 à 6,4 pour le XL, avec une bordure en haut et une plus minime en bas (cf. « Fonctionnalités » pour la potentielle raison). Au fil du temps, différents rendus sont alors créés par OnLeaks et Pricebaba et on découvre donc un design bien éloigné de ce que l’on avait sur les fuites précédentes.

Alors que l’on imaginait l’éclatement d’un débat concernant la véracité du design, Google a mis fin aux rumeurs en tweetant le dos du deuxième design du Pixel 4.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1 — Made by Google (@madebygoogle) June 12, 2019

« Bien, puisqu’il semble y avoir un certain intérêt, le voilà ! Attendez de voir ce qu’il peut faire. »

Un message on ne peut plus clair qui nous fait comprendre que ce serait bien le deuxième design qui serait le bon. Mais alors, pourquoi y en a-t-il eu deux différents ?

Google aurait engagé trois équipes différentes pour réaliser trois designs pour le Pixel 4. Un des designs aurait fuité en premier, le second ensuite, mais aucune trace du troisième. Google aurait donc choisi le deuxième design pour son modèle définitif. Le smartphone a même été aperçu dans la nature.

Ce sont ensuite les coloris qui ont commencé à fuiter. On aurait le blanc, le noir, mais également un turquoise léger.

Enfin, des rendus ultra réalistes ont été créés et on peut ainsi mieux imaginer à quoi il va ressembler.

Photos : un double capteur à l’arrière

Grande première chez la famille Pixel : le nouveau membre devrait avoir un capteur photo multiple à l’arrière ! Le Pixel 3 avait intégré un double capteur à l’avant, mais pas à l’arrière. Le Pixel 4 l’aura sur les deux faces du téléphone pour profiter de la technologie de la firme de Mountain View en termes de traitement d’image.

Google devrait donc continuer à se concentrer sur ce domaine qui est clairement le plus gros point fort des Pixel.

Nous n’avons pas d’informations sur la qualité des capteurs, mais à l’avant on devrait garder le combo capteur classique et ultra grand-angle tandis qu’à l’arrière le premier serait accompagné d’un module téléphoto. Aucune information non plus sur la longueur focale de cette optique.

Le module avant sera accompagné d’un capteur infrarouge qui pourrait servir à la mise au point ou à capter la profondeur de champ pour le mode portrait ou un système de reconnaissance faciale…

Sur les rendus, un troisième capteur à l’arrière semble se distinguer, mais aucune information n’a circulé quant à son utilité. On pourrait imaginer selon son apparence que ce soit un capteur 3D Time of Flight pour améliorer la mesure de profondeur.

Fonctionnalités : FaceID et capteur d’empreintes sous l’écran

Une autre rumeur qui tournait beaucoup autour du premier design du Pixel 4 était la présence d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran pour déverrouiller le smartphone. Habituellement situé à l’arrière de l’appareil, celui-ci n’est présent sur aucun des concepts ayant fuité.

Dos du Pixel 3a Dos du présumé Pixel 4

On se demande donc où ce capteur sera. Si on suit les rumeurs, ce serait bel et bien sous l’écran comme sur le OnePlus 7 Pro ou le Samsung Galaxy S10. Mais il n’y aurait pas que cette manière de sécuriser son smartphone que Google aurait implanté dans le Pixel 4, un système de reconnaissance faciale comme FaceID sur les iPhone serait aussi de la partie.

Google chercherait aussi à intégrer le Project Soli aux Pixel 4. Ce projet vise à contrôler le smartphone par des gestes.

Ainsi, on pourrait dire au revoir aux rebords sensibles à la pression pour activer l’Assistant des précédents Pixel. On pourrait imaginer contrôler sa musique en passant sa main par-dessus le smartphone, prendre des photos d’un simple geste ou bien d’autres possibilités le tout sans même toucher son téléphone.

Le Pixel 4 pourrait aussi intégrer le système Dual SIM Dual Standby (DSDS) pour pouvoir gérer deux cartes SIM à la fois. En ce moment, les Pixel 2 et 3 peuvent avoir deux SIMs d’enregistrées sur le smartphone, mais il y en a toujours une d’inactive.

Avec le DSDS, cette contrainte est terminée et les deux SIMs fonctionneraient en simultané. Les Pixel possèdent déjà le support de l’eSIM et on peut penser que le smartphone ne possédera qu’un slot SIM et une compatibilité pour une carte SIM virtuelle.

Prix et date de sortie : rendez-vous en octobre

Le Google Pixel 4 et Pixel 4 XL devraient être annoncés en octobre prochain lors de la conférence Made by Google où la firme présente ces nouveaux produits au grand public.

Nous n’avons pas d’informations concernant le prix, mais il est bon de rappeler qu’à leur sortie, le Pixel 3 coûtait de 859 à 959 euros et le Pixel 3 XL de 959 à 1059 euros. À voir si la marque va rester dans cette gamme de prix, l’augmenter, ou le baisser.