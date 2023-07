Xiaomi voudrait ressusciter une vieille fonction des Google Pixel 4

Xiaomi travaillerait sur un projet de tablette reprenant à son compte l'idée d'une reconnaissance des mouvements et de certains gestes. Un concept dans lequel Google avait placé beaucoup d'espoir il y a environ quatre ans.

Proposer une technologie permettant de transcender l’interaction uniquement tactile avec un écran. Google s’y est essayé avec plus ou moins de succès au travers de sa technologie de reconnaissance des mouvements « Soli » déployée sur les Pixel 4 en 2019 et abandonnée par la suite, car jugée trop coûteuse. On apprend cette semaine que Xiaomi pourrait néanmoins reprendre le flambeau.

Android Police rapporte que la marque chinoise travaillerait sur un appareil disposant d’un capteur ToF (Time of Flight) capable d’offrir un contrôle gestuel mains libres. Le dispositif en question, vraisemblablement intégré à une tablette, permettrait aux utilisateurs de contrôler, sans toucher l’écran, la lecture de médias, mais aussi de régler le volume, de passer d’un morceau à l’autre, ou encore de tourner les pages d’un eBook ou d’un PDF. Cette fonction de reconnaissance des mouvements pourrait enfin être utilisée pour répondre à un appel ou y mettre fin.

Le capteur ToF de ce futur appareil Xiaomi ne serait toutefois pas uniquement dédié à ces fonctions. On apprend que la marque tirerait parti de cette technologie pour renforcer la sécurité de son appareil en le verrouillant automatiquement lorsque l’utilisateur s’en éloigne, par exemple. L’allumage automatique de l’écran lorsqu’on s’en approche serait aussi une fonctionnalité envisagée, lit-on.

