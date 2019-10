Google vient de lever le voile sur les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL. Les rumeurs avaient raison.

Est-ce réellement une surprise ? Google a présenté aujourd’hui ses tout nouveaux smartphones : les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL. Si vous avez suivi les nombreuses fuites des derniers mois, cet article ne devrait pas vous apprendre grand-chose tant les informations révélées jusque là étaient avérées. Mais dans le doute, faisons tout de même le point sur ces deux smartphones.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Fiches techniques

Modèle Google Pixel 4 Google Pixel 4 XL Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur Android Stock Android Stock Taille d'écran 5.7 pouces 6.3 pouces Définition 2160 x 1080 pixels 3040 x 1440 pixels Densité de pixels 424 ppp 534 ppp Technologie OLED OLED SoC Snapdragon 855 Snapdragon 855 Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 640 Qualcomm Adreno 640 Mémoire vive (RAM) 6 Go 6 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12.2 Mpx

Capteur 2 : 16 Mpx

Capteur 1 : 12.2 Mpx

Capteur 2 : 16 Mpx

Appareil photo (frontal) Capteur 1 : 8 MPX

Capteur 2 : 8 MPX 8 Mpx Enregistrement vidéo 4K 4K Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 Réseaux LTE, HSPA, GSM LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Oui Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 2800 mAh 3700 mAh Dimensions 68.9 x 147.0 x 8.2mm 75.2 x 160.4 x 8.2mm Couleurs Noir, Blanc, Rose Noir, Blanc, Rose Prix 899€ 899€ Fiche produit Fiche produit

Le geste est une boursouflure de la pensée

Le cru 2019-2020 des Pixel ne brille pas par son design. À l’arrière, on retrouve un module photo carré comme sur les iPhone 11 Pro, tandis qu’à l’avant, c’est une grosse bordure au-dessus de l’écran qui accueille notre regard. Le premier choix est expliqué par l’arrivée d’un second objectif photo, tandis que le second s’explique par l’arrivée de très nombreux capteurs déjà officialisés par Google cet été, concernant non seulement la reconnaissance faciale, mais aussi un capteur radar (Soli) pour la détection des gestes.

Cette fonctionnalité permet notamment de contrôler son smartphone sans avoir à le toucher, ce qui peut s’avérer pratique en cuisinant (avec les mains grasses) ou en conduisant. Certains proposaient néanmoins ce genre d’usage en se basant uniquement sur la caméra frontale du téléphone. On s’attend donc à ce que ce soit ici bien plus précis et que de nouveaux usages arrivent par la suite.

La reconnaissance faciale en revanche devrait être à la fois très sécurisée et très fonctionnelle, capable de vous reconnaître avec des lunettes (même de soleil si elles ne sont pas trop foncées), si le téléphone est à l’envers ou dans le noir le plus total. Le tout est géré par une puce Pixel Neural Core qui s’occupe de tous les calculs liés à l’intelligence artificielle du téléphone, y compris en photo.

La photo toujours au cœur de l’expérience

Google a une nouvelle fois appuyé sur les capacités photo des Pixel 4 et Pixel 4 XL. On trouve à leur bord :

Un module de 12,2 Mpx (f/1,7, 1,4 µm, OIS + EIS, 77°)

Un téléphoto x2 de 16 Mpx (f/2,4, 1 µm, OIS + EIS, 52 °)

Si Google a rajouté un téléobjectif, c’est toujours sur la photographie computationnelle que le géant compte prouver sa maîtrise. En plus des modes HDR+ et Vision de Nuit (Night Sight), Google a également rajouté un système d’astrophotographie pour les amateurs de ciels étoilés. Attention, vous aurez besoin d’un trépied pour un résultat efficace.

Il est également possible de régler séparément l’exposition de différentes zones de nos photos, ce qui devrait éviter à tout jamais les ciels blancs sur nos clichés.

Google passe aux 90 Hz

La dernière grosse nouveauté de cette génération concerne le rafraîchissement de l’écran. La dalle OLED passe ainsi de 60 à 90 Hz. Google précise qu’il « s’ajuste automatiquement entre 60 et 90 Hz, pour optimiser le visionnage et les performances de la batterie ». Le réglage de cette option n’est cependant pas détaillé et on ne sait pas si cela ne concerne qu’une liste très réduite d’applications compatibles pour le moment.

Une fonction baptisée Embient EQ a également été rajoutée. À l’instar de True Tone sur iPhone, celle-ci permet de régler automatiquement la colorimétrie de l’écran en fonction de la lumière ambiante.

Prix et date de sortie

En France, les Pixel 4 et Pixel 4 XL seront disponibles à partir du 24 octobre. Seule la couleur « Simplement Noir » sera néanmoins proposée dans l’Hexagone. Quant aux prix, ils débuteront à 769 euros pour le Pixel 4 et 899 euros pour le Pixel 4 XL, sur le Google Store ainsi que chez des revendeurs comme Fnac-Darty et Boulanger.

Où acheter le Google Pixel 4 au meilleur prix ? Fnac Découvrir l'offre 899€