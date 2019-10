Google a lancé aux Etats-unis le Pixelbook, sa propre vision du Chromebook qu’il a créé plusieurs années de cela. Bien que haut de gamme, l’ordinateur portable a gagné bien des fans pour son design et sa facilité d’utilisation.

Problème étant qu’il restait cher, à une époque où justifier l’achat d’un Chromebook était également plus compliquée. Désormais, alors que Chrome OS est toujours plus puissant, Google vise à rendre sa vision plus accessible : voici le Pixelbook Go, annoncé lors de la Made by Google 2019.

Pixelbook Go, l’ultrabook léger façon Google

Chrome OS est toujours au centre de l’expérience bien sûr. L’attention est donc avant tout portée sur le matériel avec ce Pixelbook Go, qui est un ordinateur avec un écran tactile d’une diagonale de 13,3 pouces conçu pour être léger et facilement transportable. Il ne fait que 13 mm d’épaisseur pour un poids de 900 grammes environ.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Son design met avant tout en avant deux coloris mate, noir et rose, et un dos ondulé permettant de mieux agripper l’appareil au quotidien pour le transporter facilement. Le clavier très silencieux et confortable du Pixelbook a été repris et amélioré, pour être encore plus discret. Google promet 12 heures d’autonomie.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Prix et date de sortie du Pixelbook Go

Le Pixelbook Go sera disponible en trois configurations : Intel Core M3, i5 ou i7, de 8 à 16 Go de RAM, et 64, 128 ou 256 Go de stockage.

Son prix de départ est de 699 dollars, mais il n’est officiellement annoncé qu’aux Etats-unis, au Canada et en Angleterre pour le moment.