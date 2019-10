Google devrait dévoiler le PixelBook Go, un nouveau Chromebook le 15 octobre. Une prise en main en avance permet de le découvrir entièrement.

Décidément, Google n’échappe à aucune fuite pour son événement du 15 octobre. C’est au tour du Pixelbook Go de faire l’objet d’une prise en main complète, avant même sa présentation. On doit ces révélations au site 9To5Google, qui a pu passer du temps avec un prototype.

Design unique en son genre

Le Pixelbook Go marque une nouvelle approche de Google vers un produit qui semble plus accessible en termes de tarif. Ce qui choc le plus en tout cas, c’est bien le dos du PC, avec une surface ondulée qui rappelle de la tôle.

Le reste de la machine reprend une finition beaucoup plus classique. On rappel d’ailleurs qu’il s’agit un PC portable assez ordinaire, et non d’une machine 2-en-1 se transformant en tablette.

Connecteurs

Rien de vraiment étonnant du côté des connecteurs. Le Pixelbook Go intègre un port jack 3,5 mm et deux ports USB Type-C.

Chrome OS

Une fois l’écran relevé, la machine se révèle être un PC portable proche du design des MacBook avec à la fois un large touchpad, mais aussi les haut-parleurs situés de chaque côté du clavier.

Le journaliste de 9to5Google indique que l’écran a une diagonale de 13,3 pouces 16/9 avec une définition Full HD. Au-dessus de l’écran, on retrouve une caméra de 2 mégapixels et deux microphones pour Google Assistant.

Rendez-vous le 15 octobre

Google devrait dévoiler le Pixelbook Go le 15 octobre lors de sa conférence Made By Google 2019 où l’on parlera aussi, et surtout, des Pixel 4 et Pixel 4 XL.

Il sera intéressant de savoir si le Pixelbook Go sera commercialisé en France. Google avait fait l’impasse sur ce marché avec la Pixel Slate.