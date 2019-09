Google prépare un nouveau PC portable sous Chrome OS, avec le nom PixelBook Go.

Il n’y aura pas de Pixelbook 2 lors de la conférence Google d’octobre, mais plutôt un Pixelbook Go. Il s’agira d’un nouveau PC portable développé par les équipes de Google pour mettre en avant Chrome OS et les Chromebooks.

Un PC portable classique

Pas de tablette comme la Pixel Slate, ou d’ordinateur 2-en-1 ici. Le Pixelbook Go est un PC portable classique, avec une charnière parfaitement normale.

D’après 9To5Google, le Pixelbook Go est un PC portable pensé pour les professionnels, et il faut donc s’attendre à un PC conçu pour la productivité et la portabilité. Le châssis serait dans un alliage de magnésium, à la manière de la gamme Surface de Microsoft.

Caractéristiques techniques

La firme a également mis l’accent sur l’écran de l’appareil avec une dalle tactile 13,3 pouces 16:9 avec une définition 4K UHD (3840 x 2160 pixels) ou Full HD, en fonction de la configuration choisie. Dommage que la marque n’ait pas conservé le format 2:3, plus pratique pour travailler.

Alors que Microsoft semble explorer de nouvelles solutions pour se fournir en puces, Google ferait toujours confiance à Intel. Le Pixelbook Go serait proposé avec un Intel Core m3, i5 ou i7 avec 8 ou 16 Go de RAM et 64 à 256 Go de stockage.

Un prix plus agressif

Les Pixelbook ont jusque là été commercialisés par Google à un tarif correspondant aux gammes d’Apple et Microsoft, pour projeter une image haut de gamme sur Chrome OS.

Si Google suit la logique des produits « Go » comme Android Go ou la Surface Go, le produit serait lancé à un prix plus agressif. 9To5Google estime que la machine pourrait débuter à 799 dollars.

Il faudra attendre le 15 octobre pour en savoir plus.