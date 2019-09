Les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL seront officiellement dévoilés à la mi-octobre. La marque a confirmé la date de présentation.

Les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL ont déjà beaucoup fait parler d’eux ces derniers temps, au point où ils réservent, semble-t-il, assez peu de surprise à l’heure qu’il est. Toutefois, des smartphones de cette envergure font forcément l’objet d’une conférence d’officialisation en grande pompe. Et justement on connait la date de présentation des deux appareils.

Google donne donc rendez-vous le 15 octobre prochain pour découvrir les Pixel 4 et Pixel 4 XL. Certes, le carton d’invitation relayé par The Verge n’explicite pas la présentation de smartphones, mais il ne laisse que très peu de place au doute. « Venez voir quelques nouvelles choses Made by Google », écrit la firme de Mountain View.

Google. Oct 15th. New York City. Pixel 4. Let’s gooooooo. pic.twitter.com/wpOXW216SS — Dieter Bohn (@backlon) September 16, 2019

Ainsi, on se doute que d’autres produits devraient également voir le jour à l’occasion de cet événement. Un Pixelbook 2 et de nouvelles enceintes Google Home sont notamment attendus.

De nombreuses prises en main des Google Pixel 4 et Pixel 4 XL circulent déjà sur le web. L’interface de l’appareil photo s’est également montrée avant l’heure, tandis qu’un YouTubeur s’est même déjà prêté à un comparatif photo avec le Galaxy Note 10+. Notons enfin qu’un éventuel Pixel 4a pourrait être présenté en même temps que les deux autres produits, mais que rien n’est certain de ce côté-là.