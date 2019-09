À un mois de l’officialisation des prochains smartphones de Google, le constructeur aurait pu garder une surprise en plus. En effet, la mention d’un troisième smartphone pourrait laisser entendre l’annonce d’un Pixel 4a en même temps que les Pixel 4 et Pixel 4 XL.

C’est le mois prochain que sont attendus les prochains smartphones hauts de gamme de Google, les Pixel 4 et Pixel 4 XL. Des smartphones dont on sait déjà tout ou presque puisqu’ils ont déjà été pris en main à plusieurs reprises en vidéo avant même leur officialisation.

Néanmoins, Google pourrait garder une petite surprise pour sa présentation attendue au début du mois d’octobre. En effet, le site 9to5Google, spécialisé dans l’actualité de la firme, a en effet découvert une mention étrange dans le code source de l’application Google Camera. En plus des mentions de deux appareils baptisés « Coral » et « Flame » qui correspondraient aux Pixel 4 et Pixel 4 XL, le code indique également l’existence d’un troisième nom de code : « Needlefish ».

« Un équivalent milieu de gamme du Pixel 4 »

Traditionnellement, Google utilise des noms de poissons ou de coquillage pour les noms de code de ses smartphones hauts de gamme. La présence d’un troisième modèle — Needlefish signifie aiguille des mers — indiquerait donc que Google préparerait également un troisième smartphone en même temps que ses Pixel 4 et Pixel 4 XL. Pour 9to5Google, cela ne fait guère de doute : « le plus probable dans notre esprit est que Needlefish soit un équivalent milieu de gamme au Pixel 4, une sorte de Pixel 4a ».

Reste que pour l’heure cette théorie est à prendre avec des pincettes. Il se pourrait simplement que le nom de code soit présent pour le long terme et que l’appareil ne soit pas présenté en même temps que les Pixel 4 et 4 XL. Surtout, le Pixel 3a a été lancé par Google il y a seulement quatre mois et avait lui aussi été décliné en deux formats. Ça ne semble pas être le cas du Needlefish. À moins que la firme ne souhaite déjà modifier son calendrier, rien ne prouve pour l’instant qu’une version milieu de gamme sorte en même temps que le Pixel 4.