Après une période plutôt calme, le Pixel 4 de Google n’en finit plus de faire l’objet de fuites. Une prise en main complète du téléphone a été publiée avant son annonce officielle.

Les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL seront officialisés par Google au début du mois d’octobre et pourtant, les téléphones n’ont aujourd’hui plus aucun secret. En effet, après de nombreuses fuites, un prototype du Pixel 4 XL a carrément eu le droit à une prise en main complète par le site vietnamien Genk. Le niveau de finition montre qu’il s’agit d’un prototype très proche de ce que sera la version commerciale du smartphone.

Google a récemment décidé de déplacer la production de ses appareils au Vietnam pour éviter les taxes à l’importation de Chine mises en place par le gouvernement Trump. Cela explique sans doute le nombre de fuites venant du Vietnam concernant les Pixel 4 et Pixel 4 XL.

Design et écran

Fini l’encoche du Pixel 3 XL, on a maintenant le droit à un téléphone avec un front plus prononcé que ses autres bordures. À l’arrière on retrouve l’appareil photo carré à deux capteurs, qui rappellent le design de l’iPhone 11 Pro.

Ce nouveau design met également fin au haut-parleur stéréo en façade et le remplace par une solution plus classique : un haut-parleur au-dessus de l’écran, et l’autre sous le téléphone à côté du port USB-C.

Le journaliste note également que l’appareil photo lui semble mieux intégré que celui de l’iPhone 11 Pro, et il ressort très peu du smartphone. Le dos est une nouvelle fois entièrement en verre.

Snapdragon 855, batterie, stockage

Un petit tour sous l’application Aida64 permet d’en savoir plus sur les entrailles de l’appareil. Voici les caractéristiques du prototype testé par Genk.

Écran 6,23 pouces 3040 x 1440 pixels à 90 HZ

Qualcomm Snapdragon 855

6 Go de RAM

128 Go de stockage

Bluetooth 5.0

Batterie de 3700 mAh

Le deuxième appareil photo du Pixel 4 XL est un téléobjectif, et non un ultra grand angle, ce qui a déçu l’auteur de l’article.

Reconnaissance faciale

Certaines fonctionnalités logicielles ne marchaient pas ou n’étaient pas activées, notamment celles qui entourent la fameuse puce Soli permettant de détecter l’utilisateur à distance. Pour autant on peut découvrir l’interface du système de reconnaissance faciale.

On peut voir que Google ne semble pas avoir prévu de nom commercial pour cette fonction, à la manière de « Face ID » ou « Pixel Inprint ».

Quelques points à éclaircir

On sait désormais quasi tout du Pixel 4 XL, mais certains points restent à éclaircir. On ne connait pas encore précisément la date de sortie ou le prix de l’appareil. À ce rythme, nul doute que nous le connaîtrons avant l’annonce du téléphone.