Si Google a déjà donné quelques informations sur les capteurs de mouvement du Pixel 4, la chaîne YouTube This is Tech Today a obtenu des renseignements supplémentaires sur le capteur Soli.

Avec son futur Pixel 4, Google inaugurera un nouveau système de détection de gestes, le capteur Soli. Celui-ci a d’ores et déjà été présenté en vidéo il y a quelques semaines et permettra notamment au smartphone de détecter un lever de bras devant l’appareil pour augmenter le volume ou un balayage vers le côté pour passer au morceau suivant.

Néanmoins, Google était resté encore assez évasif quant aux possibilités offertes par cette puce Soli. On en apprend désormais davantage grâce à la chaîne YouTube This is Tech Today. Dans une vidéo mise en ligne ce mardi, le youtubeur Brandon Lee explique avoir obtenu une vidéo d’une source fiable montrant les écrans de contrôle du capteur de mouvement.

On peut ainsi découvrir qu’il est possible d’activer ou de désactiver ce capteur, mais aussi certaines fonctionnalités proposées. L’écran montre alors qu’il est possible de passer au morceau suivant ou de passer en mode silencieux à l’aide d’un « geste rapide », que l’écran peut s’allumer automatiquement lorsqu’on s’en rapproche. Pour chaque fonctionnalité, l’interface du Pixel 4 permet d’avoir un aperçu détaillé du geste. Ainsi, en passant sa main de droite à gauche on peut passer au morceau suivant. En approchant sa main, on peut faire apparaître les notifications. En s’approchant du capteur alors que le téléphone sonne, on peut le passer en silencieux.

On en saura plus sur le Google Pixel 4 lorsqu’il sera officialisé par Google. Selon les dernières informations publiées, le smartphone pourrait être présenté le 15 octobre prochain. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre dossier sur toutes les informations connues sur le Pixel 4.