Selon une page Best Buy, la fonctionnalité Motion Sense, fonctionnant grâce au Project Soli, du Google Pixel 4 pourrait ne pas être disponible dans certains pays européens ou au Japon pour des raisons encore inconnues.

Google s’apprête à présenter ses nouveaux smartphones : le Pixel 4 et Pixel 4 XL. L’une de leurs fonctionnalités phares serait le Motion Sense, un système de reconnaissance de gestes s’appuyant sur la puce radar du Projet Soli.

Officialisé le mois dernier, Motion Sense va permettre de contrôler son Pixel 4 par des gestes sans avoir à toucher le smartphone. Mais il se pourrait que certains pays, même européens, ne puissent pas en profiter.

Le Japon mis de côté

Le géant du commerce américain Best Buy a déjà ouvert une page pour le Google Pixel 4 sur son site. Peu d’informations sont disponibles sur celle-ci, mais une attire particulièrement l’attention.

Comme le note XDA Developers, sur la description du produit, la mention de Motion Sense possède un astérisque qui précise.

Ne fonctionne pas au Japon. Motion Sense sera fonctionnel aux États-Unis, au Canada, à Singapour, en Australie, à Taiwan et dans la plupart des pays européens. […] Pour plus d’informations, rendez-vous sur g.co/pixel/motionSense

Le Japon pourrait donc bel et bien être un territoire où Soli serait indisponible tout comme certains pays européens. La mention « la plupart des pays européens » laisse penser que des pays du vieux continent ne pourront pas non plus profiter de cette fonctionnalité.

Il faudra aussi savoir si ce blocage de la puce se base sur le pays d’achat du produit ou sur sa localisation actuelle. Le plus logique serait qu’un Pixel 4 acheté au Japon n’ait pas la puce Soli d’activée, mais un acheté en France oui. Mais que se passerait-il si un Français décidait d’aller au Japon avec son Pixel 4 français ? Motion Sense se bloquerait-il immédiatement ou bien serait-il toujours utilisable ?

Lorsque nous avons voulu vérifier par nous même la mention sur le site de Best Buy, la page avait été modifiée. À présent plus d’astérisques, mais quand même un petit message disant :

Motion Sense pourrait ne pas fonctionner dans certains pays.

On ne sait pas ce qui pourrait causer cette éventuelle impossibilité. Android Police émet la théorie de la fréquence transmise par Soli. La puce utilisant une bande de fréquences à 60 GHz, il se pourrait que l’activation soit impossible du fait de la réservation de cette bande pour d’autres services.

Dans tous les cas, nous devrions en avoir le cœur net lors de l’annonce officielle des Pixel 4 et Pixel 4 XL, attendue le mois prochain.