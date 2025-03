En cas d’invasion zombie, cet accessoire PS5 ne servira à rien du tout

Sans doute l’un des plus gros succès de Sony depuis la PS3, The Last of Us a connu moults remasters et a droit aujourd’hui à un accessoire officiel.

DualSense The Last of Us // Source : PlayStation

PlayStation nous sort le grand jeu : une manette DualSense édition limitée The Last of Us. Sympa, mais. Disons que si vous êtes fan hardcore de la licence au point de collectionner les goodies, ça pourra vous plaire. Mais soyons honnêtes, il ne s’agit que d’un skin. Et comme toutes les éditions collector des manettes PlayStation, il faudra se fendre d’un surcoût à l’achat. Comptez 84,99 euros pour cette DualSense, contre 74,99 euros pour le modèle basique. 10 euros qui iront d’ailleurs directement dans la poche de Sony, la licence lui appartenant.

Sur la partie design, on a une livrée noire et blanche. Les parties noires sont ornées d’icônes de trophées qui font référence aux deux jeux Last of Us.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Naughty Dog explique que « il nous semblait important que les deux opus de The Last of Us soient représentés au travers d’icônes de trophées imprimées en noir brillant sur tout le boîtier de la manette. Si l’on regarde les trophées de TLOU, trois symboles en particulier se démarquent immédiatement pour les fans de la série : La luciole, le papillon et le loup. Les joueurs reconnaîtront sans peine le logo emblématique et peint à la bombe des Lucioles qu’ils ont découvert dans Part I. Le papillon et le loup, quant à eux, symbolisent les vies entremêlées d’Ellie et d’Abby, ainsi que la dualité qui les oppose, dans Part II. »

Techniquement, cette manette rassemble tous les éléments d’une DualSense, à savoir :

Retour haptique avancé,

Gâchettes adaptatives simulant la tension d’un arc ou le recul d’une arme,

Microphone et haut-parleur intégré,

Pavé tactile, gyroscope, et l’ensemble des caractéristiques habituelles.

DualSense The Last of Us // Source : PlayStation

Les alternatives plus performantes à la DualSense

Si vous voulez faire évoluer votre expérience de jeu, mieux vaut se tourner vers une manette alternative, en voici trois qui ont toutes leurs qualités :

DualSense Edge

La DualSense Edge représente la version « professionnelle » de la manette Sony. Elle propose :

Boutons arrière configurables pour des raccourcis personnalisés.

Joysticks interchangeables permettant de choisir la forme et la hauteur idéales.

Gâchettes ajustables pour un réglage précis de la course et de la sensibilité.

Profils personnalisables pour basculer rapidement entre différentes configurations.

À 220 euros, le budget est certes plus conséquent, mais pour les joueurs exigeants, il s’agit d’un investissement potentiellement judicieux.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Turtle Beach Victrix Pro BFG

La manette Victrix se distingue par ses modules interchangeables. Vous pouvez ainsi ajuster la position du stick analogique et de la croix directionnelle, mais aussi, ajouter des boutons, changer la longueur du stick, et la forme de la croix directionelle. Notons également qu’elle est compatible PC. Son prix : 199,99 euros.

Turtle Beach Victrix Pro BFG // Source : Turtle Beach

Razer Wolverine V2 Pro

Razer est réputé pour la qualité de ses périphériques. La Wolverine V2 Pro se distingue par :

Boutons méca-tactiles Razer offrant réactivité et précision,

Gâchettes Hypertrigger pour des actions ultrarapides,

8 boutons supplémentaires programmables,

Compatibilité PC, en plus de la PS5.

Elle a aussi le prix le plus élevé de cette sélection : 299,99 euros.

Razer Wolverine V2 Pro // Source : Razer