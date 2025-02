C’est officiel, l’AI Pin ne servira plus à rien

Moins d’un an après son lancement, l’AI Pin de Humane censé remplacer le smartphone va s’éteindre et perdre la majeure partie de ses fonctionnalités.

Humane Ai Pin // Source : The Verge

Véritable curiosité de l’année 2024, l’AI Pin s’en va par la petite porte moins d’un an après sa mise sur le marché et profite d’un rachat par HP pour sauver les meubles. Les heureux possesseurs de l’appareil auraient pu se rassurer du rachat en pensant à suivi de projet, mais il semblerait que HP ait un tout autre projet pour le gadget de Humane.

Aussi utile qu’un presse-papier

Dans une F.A.Q publiée sur le site de Humane, on apprend que l’ensemble des fonctionnalités connectées disparaîtront à partir du 28 février 2025.

Il ne sera donc plus possible d’utiliser l’IA Pin pour passer le moindre appel ou texto. Les fonctionnalités nécessitant « un accès au cloud comme les interactions vocales ou l’échange avec l’IA » seront débranchées et il ne sera pas possible de transférer ses accès vers un autre serveur. Humane précise que l’AI Pin conservera ses (sa) fonctions hors-ligne, à savoir l’indicateur du niveau de batterie… on est rassuré. Les utilisateurs ont donc jusqu’au 28 février pour sauvegarder les données qu’ils auraient confiées au gadget et l’oublier.

Malgré cet échec cuisant, Humane garde la face et indique se lancer dans de nouveaux projets. On apprend via TechCrunch que l’équipe va intégrer un « laboratoire d’innovation en IA » au sein d’HP destiné à la création d’un écosystème intelligent.